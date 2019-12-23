Ярмо кредитов давит на жителей Алтайского края почти сильнее всего в России

Алтайский край по закредитованности жителей вошел в топ-15 рейтинга регионов по соответствующему показателю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Как не попасть в ситуацию, когда ты погашаешь кредит, а долг не уменьшается.

Аналитики взяли в расчет три показателя: «соотношение средне-душевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2019 году», «объем задолженности перед банками в среднем на одного человека» и «изменение задолженности на одного человека за год».

Исходя из полученных данных Алтайский край занял 74 место из 85 возможных.

В регионе соотношение среднего долга к зарплате за год составила 64,7%. Средний объем долга на человека — 183,5 тыс. рублей.

«Родственная» Республика Алтай с списке заняла 51 место. Здесь соотношение на уровне 57,2%, а средний долг — 192,1 тыс. рублей.

Примечательно, что Новосибирская область оказалась по соседству с Алтайским краем, заняв место выше на один пункт — 75 строчка.

Среди регионов Сибири самой закредитованной оказалась Республика Тыва — 84 место, наименее — Томская область (24).

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Как считали

Расчет уровня закредитованности населения произведен на основе данных Центробанка и Росстата. Уровень оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

Объем кредитов брался из статистических данных ЦБ, а зарплаты и количество экономически активного населения — на основе статистики Росстата.

Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 12 месяцев (с 1 ноября 2018 по 1 октября 2019 годов), а задолженность по банковским кредитам — на 1 ноября 2019 года.

В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.