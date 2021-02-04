Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка «Открытие»

Восьмой Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого традиционно выступает банк « Открытие », пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля. В этом году организаторы гонки отменили регистрационный сбор — принять участие в соревнованиях сможет любой желающий. Другим нововведением станет забег в онлайн-формате для лыжников старше 65 лет.

Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года. Его организаторы- правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке банка «Открытие». В 2020 году впервые в истории марафона гонка не состоялась из-за эпидемиологических ограничений. Каждый год на это спортивное событие собираются тысячи российских и международных гостей и участников. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта — более 2,5 тыс. человек и стал третьим лыжным марафонов в России по количеству финишеров на дистанции 50 км.

Санитарные нормы и эпидемиологические ограничения внесли свои коррективы и в формат проведения нынешнего марафона. Для участников традиционно предлагаются три дистанции — 5, 25 и 50 км. В «очной» форме с массовым стартом смогут принять участие лыжники в возрасте до 64 лет, а для спортсменов старше 65 лет марафон впервые пройдет в онлайн-формате. Подробные условия и регламент для этой группы спортсменов будут озвучены позднее.

«Я рад, что мы в этом году можем вернуться и провести ставший уже любимым для югорчан спортивный праздник. Мы все соскучились по „живым“ и полезным мероприятиям. В этом году отменен регистрационный сбор, что позволит принять участие в гонке большему числу участников. Я надеюсь, что в этом году среди участников марафона мы, несмотря на все сложности с эпидемией, увидим и гостей из других регионов России, а также известных и уважаемых спортсменов», — отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

«Из-за пандемии в 2020 году Югорский лыжный марафон был отменен буквально в последний момент, когда до гонки оставались считанные дни: была готова трасса, напечатаны стартовые номера, отлиты медали. Мы остались без главного, самого массового и любимого многими лыжного старта года в Югре. Тем радостнее для нас понимание того, что в этом году марафону быть! Мы очень благодарны Правительству и Департаменту спорта Югры за то, что несмотря на все сложности, которые диктует нам непростая эпидобстановка, было принято решение провести гонку. Надеюсь, что благодаря отмене стартового взноса Югорский лыжный марафон Ханты-Мансийске соберет еще больше участников из самых разных уголков России и мира», — поделился директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.

Для болельщиков банк «Открытие» традиционно организует лаунж-зону с комфортной зоной шезлонгов, а также проведет автограф-сессии с известными лыжниками-участниками гонок. Подробнее о марафоне можно узнать на сайте www.ugraloppet.ru. О форме регистрации будет объявлено дополнительно. Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2021 — Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральный информационный партнер — ИД «Советский спорт».

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ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.