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ЮниКредит Банк отмечает 10 лет работы в Барнауле

ЮниКредит Банк — крупнейший российский банк с иностранным участием — отмечает юбилей в Барнауле, где работает в формате представительства уже 10 лет. Офис предоставляет банковские услуги для корпоративных клиентов, покрывая территории Алтайского края и Республики Алтай.

ЮниКредит Банк.
ЮниКредит Банк.
архив АО ЮниКредит Банк

Александр Михалев,
глава представительства ЮниКредит Банка в Барнауле:

Сегодня среди наших партнеров много предприятий, с которыми мы работаем не первый год, так, например, с рядом компаний мы успешно сотрудничаем на протяжении 8 лет. Основным продуктом, используемым клиентами в регионе, является финансирование оборотного капитала: традиционное краткосрочное кредитование, факторинг или овердрафт. Также мы активно принимаем участие в финансировании капитальных затрат, предлагая среднесрочное кредитование, лизинг, постимпортное финансирование. Помимо этого, наши клиенты используют опыт и возможности Банка как участника международной финансовой Группы UniCredit в обслуживании своих внешнеторговых контрактов, используя продукты торгового финансирования, валютный контроль, международные платежи.

С учетом специфики региона в портфеле представлены преимущественно предприятия, связанные с переработкой продукции растениеводства и животноводства. Это компании, традиционно занимающиеся производством продуктов питания и напитков. Вместе с этим ЮниКредит Банк активно сотрудничает с предприятиями оптовой и розничной торговли, добывающими предприятиями, логистическими компаниями, производителями промышленных товаров и товаров народного потребления.

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