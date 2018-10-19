ЮниКредит Банк отмечает 10 лет работы в Барнауле

Александр Михалев,
глава представительства ЮниКредит Банка в Барнауле:
Сегодня среди наших партнеров много предприятий, с которыми мы работаем не первый год, так, например, с рядом компаний мы успешно сотрудничаем на протяжении 8 лет. Основным продуктом, используемым клиентами в регионе, является финансирование оборотного капитала: традиционное краткосрочное кредитование, факторинг или овердрафт. Также мы активно принимаем участие в финансировании капитальных затрат, предлагая среднесрочное кредитование, лизинг, постимпортное финансирование. Помимо этого, наши клиенты используют опыт и возможности Банка как участника международной финансовой Группы UniCredit в обслуживании своих внешнеторговых контрактов, используя продукты торгового финансирования, валютный контроль, международные платежи.
С учетом специфики региона в портфеле представлены преимущественно предприятия, связанные с переработкой продукции растениеводства и животноводства. Это компании, традиционно занимающиеся производством продуктов питания и напитков. Вместе с этим ЮниКредит Банк активно сотрудничает с предприятиями оптовой и розничной торговли, добывающими предприятиями, логистическими компаниями, производителями промышленных товаров и товаров народного потребления.