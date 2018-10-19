ЮниКредит Банк отмечает 10 лет работы в Барнауле

Сегодня среди наших партнеров много предприятий, с которыми мы работаем не первый год, так, например, с рядом компаний мы успешно сотрудничаем на протяжении 8 лет. Основным продуктом, используемым клиентами в регионе, является финансирование оборотного капитала: традиционное краткосрочное кредитование, факторинг или овердрафт. Также мы активно принимаем участие в финансировании капитальных затрат, предлагая среднесрочное кредитование, лизинг, постимпортное финансирование. Помимо этого, наши клиенты используют опыт и возможности Банка как участника международной финансовой Группы UniCredit в обслуживании своих внешнеторговых контрактов, используя продукты торгового финансирования, валютный контроль, международные платежи.