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Экономика

Юрист назвал россиянам способ погасить кредит и не остаться должным банку

Старший юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев в разговоре с агентством «Прайм» назвал способ не остаться должным банку после выплаты кредита.

Деньги. Кредиты.
Деньги. Кредиты.
СС0

По его словам, при полном погашении кредита необходимо закрыть кредитный счет. Иногда это можно сделать в онлайн-приложении.

«Если такой опции нет — пишите заявление в отделение банка», — сказал специалист. Также необходимо получить справку от банка об отсутствии задолженности, пояснил он.

Юрист отметил, что иногда после выплаты кредита оказывается, что у заемщика еще остались долговые обязательства перед банком.

По его словам, это связано с действием каких-либо дополнительных банковских продуктов. Например, иногда при выдаче кредита также оформляются страховые услуги, кредитные и дебетовые карты, пакеты премиального обслуживания.

В Сибири начали выдавать кредиты на зарплату под 0%.
В Сибири начали выдавать кредиты на зарплату под 0%.
СС0

При этом в период действия кредита по этим продуктам могут использоваться льготные условия, например, совсем не начисляться плата, пишет Lenta.ru.

Таким образом, после закрытия кредита платежи начинают приходить в полном объеме, в результате чего образуется долг перед банком.

Также задолженность может появиться, если погашение займа осуществляется уже в рамках исполнительного производства. Тогда банк продолжит начисление процентов до полного закрытия долга.

При этом действия банка по начислению процентов будут считаться правомерными, добавил юрист.

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