Юрист назвал россиянам способ погасить кредит и не остаться должным банку

Старший юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев в разговоре с агентством «Прайм» назвал способ не остаться должным банку после выплаты кредита.

По его словам, при полном погашении кредита необходимо закрыть кредитный счет. Иногда это можно сделать в онлайн-приложении.

«Если такой опции нет — пишите заявление в отделение банка», — сказал специалист. Также необходимо получить справку от банка об отсутствии задолженности, пояснил он.

Юрист отметил, что иногда после выплаты кредита оказывается, что у заемщика еще остались долговые обязательства перед банком.

По его словам, это связано с действием каких-либо дополнительных банковских продуктов. Например, иногда при выдаче кредита также оформляются страховые услуги, кредитные и дебетовые карты, пакеты премиального обслуживания.

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При этом в период действия кредита по этим продуктам могут использоваться льготные условия, например, совсем не начисляться плата, пишет Lenta.ru.

Таким образом, после закрытия кредита платежи начинают приходить в полном объеме, в результате чего образуется долг перед банком.

Также задолженность может появиться, если погашение займа осуществляется уже в рамках исполнительного производства. Тогда банк продолжит начисление процентов до полного закрытия долга.

При этом действия банка по начислению процентов будут считаться правомерными, добавил юрист.