Эксперты подробно объяснили, какие выплаты положены работающим в праздничные дни

В Трудовом кодексе сформулировано положение, что за работу в праздничные дни работник получает оплату в двойном размере. Однако, если сотрудник отказывается от оплаты, у него остается право выбрать отгул.
Вызвать человека на работу можно только с его письменного согласия, издав соответствующий приказ.
Собеседницы RT также рассказали, что есть категория граждан, которых нельзя привлекать для работы в праздничные дни даже с их согласия. Речь идет о беременных женщинах и несовершеннолетних гражданах.
Четко прописано в законодательстве и штрафы в отношении тех, кто нарушает нормы. Например, если работодатель вызвал сотрудника на работу в праздники, а после не оплатил их в двойном размере или не предоставил отгул, трудовая инспекция может наложить на него штраф. Его размер может быть разный.
Для ИП - до 5 тыс. рублей, для компании — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Должностное лицо может быть оштрафовано на 20 тыс. рублей.
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