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Жизнь

Вместо ТВ. Россияне делятся фото первого дня 2024 года на алтайском курорте

Открытие в июле 2023 года пятизвездочного отела на курорте «Манжерок» в Республике Алтай эксперты назвали одним из крупных событий туристической отрасли России. Оно означало, по сути, «перезапуск» этого давнего места отдыха. И вот к его оценке приступили сами туристы, встретившие Новый год на курорте. Многие делятся фотографиями первого январского дня. Публикуем их в нашей праздничной подборке - читатели altapress.ru могут оставить отзывы.

Манжерок, 1 января 2024 года.
Манжерок, 1 января 2024 года.
ВК/Олег Редекопп.

Снежный городок на Манжероке открылся 30 декабря, его площадь - 60 тыс. квадратных метров. Кроме ледяных скульптур на курорте залит каток.

Один из владельцев паблика в ВК оценил горнолыжную трассу на курорте.

"Высота тут 1240 м. Вечерка пашет с пика, начинается с красной, потом ветвится на синюю и зеленую. Трассы широкие. Людей много, но как-то все в разбег и катишься один", - написал он.

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