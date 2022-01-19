Юрист пояснила, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году

Спиридонова отметила, что всем гражданам, работающим по трудовому договору, должна гарантироваться индексация.
«Правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации, поскольку предполагает, что ее механизм определяется при заключении коллективного договора или трудового договора либо в локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации», — пояснила она.
При этом, подчеркнула юрист, в Трудовом кодексе не предусмотрена единая для всех работников индексация заработной платы.
Например, работодатели, не получающие бюджетного финансирования, сами устанавливают порядок, размер, периодичность и условия индексации.
Коммерческие компании имеют право самостоятельно устанавливать коэффициент индексации.