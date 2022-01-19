Юрист пояснила, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала « Прайму », что индексация зарплаты, по своей правовой сути, это государственная гарантия по оплате труда.

Спиридонова отметила, что всем гражданам, работающим по трудовому договору, должна гарантироваться индексация.

«Правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации, поскольку предполагает, что ее механизм определяется при заключении коллективного договора или трудового договора либо в локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации», — пояснила она.

При этом, подчеркнула юрист, в Трудовом кодексе не предусмотрена единая для всех работников индексация заработной платы.

Например, работодатели, не получающие бюджетного финансирования, сами устанавливают порядок, размер, периодичность и условия индексации.

Коммерческие компании имеют право самостоятельно устанавливать коэффициент индексации.