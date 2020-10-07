Юросмотр: как самостоятельно «пробить» автомобиль перед покупкой

При покупке автомобиля с рук всегда стоит быть на чеку. Не новость, что помимо честных продавцов на рынке попадаются и сомнительные предложения, а иногда и явные мошенники.

К сожалению, не все автолюбители осведомлены о современных инструментах, с помощью которых можно бесплатно проверить автомобиль перед покупкой. Если с трюками, на которые недобросовестные продавцы идут, чтобы замаскировать плохое техническое состояние транспорта, все уже более или менее знакомы, то с методами проверки юридической чистоты транспорта могут возникнуть некоторые трудности. А между тем, авто может оказаться в залоге у банка, в угоне, розыске. Иногда проблемы с законом настигают нового владельца через несколько месяцев, а то и лет после приобретения транспорта.

К счастью, сегодня существует множество сервисов, позволяющих без особых усилий убедиться в добросовестности продавца. Главное знать о них и уметь ими пользоваться.

Фото МКК «Ваш инвестор»

Ежедневно МКК «Ваш инвестор» предоставляет десятки займов под залог автотранспорта и ни один заём не выдается без тщательной проверки автомобиля на предмет юридической чистоты. Специально для тех, кто планирует приобрести подержанное авто, специалисты компании подготовили небольшую, но крайне полезную инструкцию. Ниже — чек-лист, руководствуясь которым вы сможете самостоятельно и бесплатно проверить автомобиль перед покупкой и сберечь свои нервы, время, а главное деньги.

На что стоит обратить внимание в первую очередь

Самый главный документ, с помощью которого осуществляются все проверки и без которого продажа автомобиля невозможна в принципе, это паспорт транспортного средства или ПТС.

По большому счету с ПТС могут возникнуть три основных проблемы: у продавца имеется только дубликат документа,

паспорт значительно «моложе» самого авто,

ПТС отсутствует вовсе.

Стоит ли говорить, что в последнем случае от покупки автомобиля стоит отказаться. С первыми двумя немного сложнее.

Итак, продавец предоставил только дубликат ПТС. Документ имеет полную юридическую силу и выдается ГИБДД, однако отсутствие оригинала должно вас насторожить. Продавец может сказать, что оригинал ПТС потерян или испорчен, однако есть еще одна причина, по которой на руках у собственника только дубликат — автомобиль находится в залоге у кредитной организации, и оригинал хранится там. В таком случае вместе с автомобилем вы купите и долговые обязательства бывшего владельца. При этом нужно помнить, что по закону покупатель обязан самостоятельно убедиться в отсутствии обременения.

В случае если новый ПТС получен по причине утилизации старого ГИБДД, над покупкой авто также следует задуматься — утилизация производится если все строки в паспорте заполнены и места для имени нового собственника просто нет. В таком случае вам стоит задуматься о причинах частой перепродажи авто — возможно у него есть какие-то скрытые неисправности.

С ПТС все в порядке. Что дальше?

Еще несколько лет назад для того, чтобы проверить автомобиль, вам пришлось бы лично посетить сразу несколько инстанций. Сегодня, благодаря интернету, идти никуда не придется. Зная необходимые данные об автомобиле и продавце, все проверки можно провести «не отходя от капота».

Прежде всего нам нужен идентификационный номер авто: так называемый VIN-код (указан в ПТС). Далее идем на сайт Федерального реестра залогов движимого имущества, жмем «Найти в реестре», далее — «По информации о предмете залога». Если автомобиля (VIN-кода) в реестре не оказалось, то поздравляем — вы на один шаг ближе к покупке. Аналогично проводим проверку по базе ГИБДД.

Еще один полезный ресурс — сайт Федеральной службы судебных приставов, где нам нужен раздел «Банк данных исполнительных производств». Здесь вы можете увидеть, имеются ли у собственника авто крупные задолженности и неоплаченные штрафы. Задание со звездочкой — каталог судебных решений РФ — поможет выяснить, не является ли автомобиль предметом судебного спора. Здесь поиск ведем по фамилии и инициалам владельца, а также модели автомобиля.

Проверив машину по всем этим пунктам, не упустите и еще один важный момент — положение автомобиля в таможенной службе на сайте. В 20-ой графе ПТС могут быть прописаны ограничения на продажу. Если в данной графе есть записи, значит, владелец транспортного средства не выполнил требований таможенной службы.

Если автомобиль приобретается не у собственника.

Конечно , по возможности , лучше покупать автомобиль напрямую у владельца. Но если уж пришлось иметь дело с посредником , то есть несколько важных вещей , о которых вам нужно знать , прежде чем приступить к оформлению сделки с третьим лицом: Доверенность должна быть нотариально заверена. Да , согласно действующему законодательству , даже генеральная доверенность на автомобиль не требует обязательного нотариального заверения. Но оставим это правило для покупки автомобиля у хорошо знакомых продавцов , добросовестность которых не вызывает у вас сомнений. Когда же речь идет о покупке транспортного средства , например , по объявлению на сайте , то без нотариального заверения никуда. Доверенность должна давать посреднику полномочия на продажу автомобиля. Это должно быть четко и ясно прописано в тексте документа. Данное правило не относится к генеральной доверенности , которая позволяет осуществлять практически любое действие с автомобилем без согласия собственника. Доверенность должна быть действительна на момент сделки по покупке автомобиля. Проверить документ по реестровому номеру поможет сервис Федеральной нотариальной палаты. Если вы пройдете по этой ссылке , то увидите , что достоверно узнать статус документа можно лишь в том случае , если он нотариально заверен. Имеющуюся на руках у продавца доверенность следует признать недействительной если сервис ее вообще не находит или обнаруживает , но сообщает , что с определенной даты она отменена.

В подавляющем большинстве случаев после всех этих проверок вы можете приступать к оформлению сделки. И хотя на первый взгляд вышеперечисленные процедуры кажутся достаточно сложными и занимающими много времени, на самом деле это не так. Трудности могут возникнуть, когда вы будете проверять первый автомобиль — поиск нужных кнопок на сайтах и ввод данных займут некоторое время, зато каждый следующий «юросмотр» будет длиться не более 15 минут.

Главное, помните, что проверяя автомобиль перед покупкой, вы ничего не теряете, а не проверив его — сильно рискуете. При малейших сомнениях лучше отказаться от сделки, либо отложить ее.

Материал подготовлен совместно с компанией «Ваш инвестор».

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