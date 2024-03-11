Ювелирный подарок: традиции и ремесло

Россия обладает богатым наследием в декоративно-прикладном искусстве: вышивка, гравировка, эмалирование, резьба по дереву и металлу и многое другое. Это богатство отражается и в ювелирном искусстве. Мы говорим с Оксаной Некрасовой, владельцем ювелирного дома «Элита», на тему национальных традиций нашей страны.

— Оксана, как обстоят дела с национальными традициями в ювелирном деле? Оно ведь относится к декоративно-прикладному искусству.

— Ювелирное искусство Россия имеет свои уникальные национальные традиции. Ее культуры и народы вносили свой вклад в разнообразие стилей и техник, используемых в ювелирной индустрии: узоры, гравировку, чеканку, филигрань, камнерезное искусство и другие ювелирные техники, которые свойственны русскому ювелирному искусству.

Оксана Некрасова. Фото предоставлено компанией «Элита».

— Не секрет, что многие ювелирные изделия появились из потребности человека делать подарки своим близким к важным праздникам и датам. Что бы вы сказали по этому поводу?

— Ювелирные изделия в России — важная часть национального культурного наследия. Их дарили к свадьбам, юбилеям, рождению ребенка, совершеннолетию девочек, крещению.

Например, помолвочные и свадебные кольца к заключению брака, всевозможные интерьерные ювелирные вещи — к юбилеям и датам, милые украшения мамочкам — на рождение ребенка, ложечки — на «первый зубок», небольшие колье, ожерелья и подвески — на взросление девочкам, культовые изделия — на крещение.

Наш народ — традиционно щедрый. Он любит одаривать своих близких. Так что, пусть это останется нашим культурным кодом.

— Как вы думаете, почему важно сохранять национальные традиции?

— Сохранение национальных традиций в ювелирных украшениях имеет несколько важных причин. Во-первых, это помогает сохранить и передать богатое культурное наследие следующим поколениям. Традиционные украшения являются воплощением истории и идентичности народа, что способствует сохранению его уникальности и ценности для всего мира.

Во-вторых, сохранение национальных традиций в ювелирных украшениях способствует развитию ремесленного мастерства и поддерживает традиционные ремесленные навыки. Это позволяет сохранить и передать уникальные техники и знания, которые могут быть утрачены в современном мире массового производства.

Оксана Некрасова. Фото предоставлено компанией «Элита».

— Вы отмечали, что украшения — это подарки для близких людей. Насколько это важно для семьи каждого российского человека?

— Сохранение национальных традиций в подарочных ювелирных изделиях — это еще и связь с предками: традиционные ювелирные украшения могут быть наследственными и передаваться из поколения в поколение. Они напоминают о семейных историях, традициях и ценностях, создавая связь между разными поколениями в семье.

Кроме того, ювелирные изделия всегда несут глубокое символическое значение. Они могут быть связаны с семейными ценностями, любовью, дружбой и другими важными аспектами семейной жизни, что, конечно же, укрепляет связи внутри семьи.

Еще один аргумент: вместе с ювелирными украшениями всегда передавались традиции. Новое поколение может узнать о культуре и истории своей семьи через эти украшения и сохранить их для будущих поколений.

И, конечно же, эмоции. Как без них? Это всегда источник приятных и важных для каждого человека воспоминаний, и они связаны с лучшими моментами жизни: юбилеи, свадьбы, рождение детей. Традиции — это память, эмоции и культура в целом. И на ювелирных украшениях лежит огромная миссия — все это сохранять и умножать.

Самое важное - в нашем Telegram-канале