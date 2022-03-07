Южная Корея решила присоединиться к антироссийским санкциям

Республика Корея приостановит транзакции с Центробанком РФ из-за ситуации на Украине, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на корейский МИД .

Южная Корея объявит более подробную информацию по новым санкциям после консультаций в правительстве и сообщит о решении США и другим странам, которые ввели санкции против России.

«Южнокорейское правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило, учитывая тенденцию принятия таких санкций международным сообществом, присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком РФ и другие», — цитирует РИА Новости заявление МИД.

Ранее Южная Корея ввела санкции против семи российских банков, включая Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.