За обещание построить беспилотный трамвай Рогозина назвали «русским Илоном Маском»

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин примеряет на себя образ американского инженера и предпринимателя Илона Маска, чтобы сохранить свое политическое влияние, считает политолог Дмитрий Журавлев, комментируя очередную инициативу Рогозина.

«Рогозин — гуманитарий, он работает так, как привык. В политике идеи — не цель, а средство. Если ты выдвинул идею, но не смог продемонстрировать результат, то предлагай следующую идею», — сказал собеседник ura.ru.

По его мнению, для продолжения политической карьеры Рогозину «необходимо сохранить яркость».

«По-другому сохранить яркость он, вероятно, не может, поэтому и возникают такие необычные инициативы», — сказал Журавлев.

25 марта Роскосмос анонсировал создание медицинского беспилотного трамвая для российских регионов. Как сообщил Дмитрий Рогозин, это будет беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi, с медицинскими элементами, которые «позволят пассажирам по дороге на работу пройти минимальное медобслуживание».