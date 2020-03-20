$15−20 за баррель: российский нефтяник рассказал, что творится на рынке

«Это субъективные оценки. Но по техническому анализу уровень сопротивления первый находится сейчас, мы его наблюдаем, — это на уровне 32 доллара за баррель, потолок примерно 28 долларов за баррель, а второй уровень сопротивления — это 15−20 долларов за баррель», — сказал Федун.