Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 марта 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

$15−20 за баррель: российский нефтяник рассказал, что творится на рынке

Падение цен на нефть может приостановиться на уровне 15−20 долларов за баррель, заявил в интервью РБК вице-президент «Лукойла» Леонид Федун со ссылкой на данные проведенного технического анализа.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

«Это субъективные оценки. Но по техническому анализу уровень сопротивления первый находится сейчас, мы его наблюдаем, — это на уровне 32 доллара за баррель, потолок примерно 28 долларов за баррель, а второй уровень сопротивления — это 15−20 долларов за баррель», — сказал Федун.

Шок

Произошедший на нефтяном рынке шок вследствие отсутствия договоренности между странами — производителями нефти привел к снижению цены на нефть на 20−25 долларов за баррель, пишет bfm.ru.

По его словам, при совершившейся сделке ОПЕК сейчас цена была около 50 долларов за баррель.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость