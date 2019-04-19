За что силовики задержали основателя одного известного российского банка

Как сообщает РИА «Новости», сумма претензий к самому Хотину гораздо меньше — 7,5 млрд рублей.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК («Присвоение или растрата»), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.
В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.
По информации ЦБ, банк выдал не менее 200 миллиардов рублей кредитов компаниям, объем реального бизнеса которых не соответствовал величине займов, а те направляли средства на связанные с Хотиным бизнес-проекты.
Посторонние компании и физических лиц «Югра» в значимых объемах не кредитовала, заявлял регулятор.