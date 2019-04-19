Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

За что силовики задержали основателя одного известного российского банка

Основного владельца банка «Югра» Алексея Хотина задержали в Москве. В операции участвовали следователи, сотрудники МВД и ФСБ. Как позже стало известно, банкира подозревают в миллиардных хищениях. Финансовая «дыра» его банка в октябре прошлого года составляла 160,9 млрд рублей.

Банк "Югра".
Банк "Югра".
архив ПАО БАНК "ЮГРА"

Как сообщает РИА «Новости», сумма претензий к самому Хотину гораздо меньше — 7,5 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК («Присвоение или растрата»), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.

Банк &quot;Югра&quot; .
Банк «Югра».
архив ПАО БАНК «ЮГРА»

По информации ЦБ, банк выдал не менее 200 миллиардов рублей кредитов компаниям, объем реального бизнеса которых не соответствовал величине займов, а те направляли средства на связанные с Хотиным бизнес-проекты.

Посторонние компании и физических лиц «Югра» в значимых объемах не кредитовала, заявлял регулятор.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость