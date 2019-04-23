За год средний размер потребительского кредита в Алтайском крае вырос на четверть

111, 5 тыс. рублей — таков средний размер выданных потребительских кредитов в Алтайском крае по итогам января-марта 2019 года. Это на 23,3% больше, чем в I квартале предыдущего года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По средней величине выданного кредита Алтайский край расположился на 40 месте в стране. В лидерах — столичные и северные регионы: Москва (405,9 тыс. руб.), Подмосковье (279,6 тыс. руб.), Санкт-Петербург (275,5 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (240,6 тыс. руб.) и Ленинградская область (202,7 тыс. руб.).

В среднем по стране этот показатель составил 170,3 тыс. руб. По сравнению с январем-мартом 2018 года он увеличился на 24,3% (или на 33,3 тыс. рублей).

В НКБИ говорят, что банки стали давать кредиты более избирательно. Они рады гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Шансов на получение потребительских кредитов у заемщиков с «не идеальной» кредитной историей становится все меньше.