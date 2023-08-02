За каждым показателем — успех и развитие наших партнеров

Банк Акцепт является надежным парт­нером для своих клиентов, ориентированным на поддержку регионального бизнеса. Центральный офис банка находится в Новосибирске, дополнительные офисы открыты в Барнауле, Омске, Красноярске, есть филиал в Москве. О том, почему классический региональный банкинг сегодня особенно востребован и какие есть преимущества у клиентов Банка Акцепт — мы беседуем с руководителем дополнительного офиса «Барнаульский» Мариной Красноруцкой.

— Из статистики ЦБ следует, что жители края вновь вернулись к ипотечным продуктам, объемы выданных кредитов на жилье уже превысили уровень 2021 года. Почему на ипотеку столь высокий спрос?

— Да, мы тоже видим рост интереса к этому виду кредитования. Ответ очевиден: потребность в жилье сохраняется, а ипотека остается доступной.

В нашем банке наиболее востребованы госпрограммы, по которым процентная ставка субсидируется из бюджета: «Льготная ипотека», «Семейная ипотека», «Ипотека для ИТ-специалистов». Условия в Банке Акцепт по этим программам весьма привлекательные.

При этом, отметив рост интереса к вторичному рынку, мы разработали собственные программы ипотечного кредитования в этом сегменте. Ориентировались в первую очередь на запросы клиентов и стремились сделать ставки по ипотечным продуктам не выше средних по рынку. Мы понимаем, что для клиента главное — приобрести жилье, а не взять кредит. Поэтому стараемся гибко подходить к его жизненным обстоятельствам и потребностям, чтобы он смог приобрести жилье.

— «Ориентация на запросы клиентов» — это подход банка ко всем продуктам?

— Мы дорожим нашими постоянными клиентами и рады видеть «новичков». Поскольку банк региональный, то хорошо ориентируемся в потребностях местных жителей. Например, зачем человеку открывать вклад? Чтобы сохранить определенную сумму. Отлично. Но у наших вкладчиков существует и возможность получить гарантированный доход с любого капитала. Есть особый вклад для людей старшего поколения с ежемесячной выплатой процентов. Причем если жизненные обстоятельства изменятся и потребуются деньги — вклад можно закрыть досрочно, но проценты сохраняются.

Другой важный продукт — потребительский кредит. Можно оформить кредит для конкретных целей, привлечь созаемщиков, чтобы повысить надежность. А на случай непредвиденных расходов оформить карту! Кстати, наши кредитные карты с кешбэком. По определенным категориям товаров кешбэк может быть повышенным. Например, сейчас, накануне сезона подготовки к школе, у нас повышен кешбэк на покупку товаров в категории «школьные принадлежности». Удобно получить часть потраченных денег назад! Кстати, по карте установлен беспроцентный период в 130 дней.

— Каковы особенности работы банка с бизнесом?

— Мы работаем с любым бизнесом: в том числе с совсем «малышами», у которых нет еще и года предпринимательской деятельности. Для них есть пакет «Успешное начало». По опыту знаем, что из начинающих предпринимателей при поддержке банка вырастают серьезные успешные компании. За 30 лет такой путь прошли многие клиенты! Наша специфика — в гибкости и оперативности принятия решений.

Вся команда банка настроена на открытый и честный диалог с клиентом. Понимаем, что в каждом бизнесе есть особые условия и регулярно возникают непредвиденные ситуации. Совместно находим наиболее выгодное решение.

— В бизнес-сообществе хорошо отзываются о госпрограммах кредитования бизнеса. Участвует ли в них Банк Акцепт?

— Наш банк— один из самых активных участников госпрограмм, и весной этого года мы были награждены Российской торгово-промышленной палатой за пакет продуктов для малого бизнеса. Вручение диплома состоялось в Москве, очень волнительно! Особо хочу отметить плодотворное сотрудничество с Алтайским гарантийным фондом. Фонд — надежный партнер для тех заемщиков, у которых пока не хватает собственных активов для предоставления обеспечения по кредиту.

— В 2022 году перед некоторыми предпринимателей остро встал вопрос о выборе банка-­партнера для ведения внешнеэкономической деятельности. Ваш банк работает с такими клиентами?

— АО «Банк Акцепт» не входит в санкционные списки, наши клиенты имеют возможность вести ВЭД и осуществлять международные переводы. Наиболее востребованы расчеты в валютах Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Армении. Мы можем проводить платежи и в долларах США, но только в национальные банки континентального Китая.

— Какие у вас ожидания по поводу итогов 2023 года?

— Думаю, в прогнозах мы совпадаем с ориентацией на успех с нашими клиентами! Наш офис «Барнаульский» по итогам шести месяцев выполнил практически все поставленные задачи. А за каждым показателям — успех и развитие наших партнеров! Так что будем продолжать расти вместе!

Факты Дополнительный офис «Барнаульский» работает в краевом центре с 2011 года.

Обслуживает физических и юридических лиц.

Кредитный рейтинг АО «Банк Акцепт» по национальной шкале ЭКСПЕРТ-РА ruBBB+ (прогноз стабильный).

Дополнительный офис «Барнаульский»:

г. Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 8 (800) 100-27-37.