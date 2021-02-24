За «ковидный» год госдолг России вырос на 5,4 триллиона рублей

За прошлый год государственный долг России увеличился на 5,4 триллиона рублей. Он достиг значения в 18,986 триллиона рублей. Это составляет 18,8% от ВВП страны. Об этом, со ссылкой на аналитику Счетной палаты (СП) сообщает РИА Новости.

Согласно федеральному закону о бюджете, в прошлом году данный показатель должен составить 19,1% ВВП. В 2021-м он предусматривает увеличение госдолга до 20,4% ВВП, а в будущем и 2023-м — до 20,8% и 21,4% ВВП соответственно.

СП информирует, что в 2020 году государственный долг увеличился на 39,9%, в то время как в 2019-м показатель вырос на 7,8%, до 12,3% ВВП.

Что касается внутреннего долга, то он вырос на 4,6 триллиона рублей (на 45,4%), до 14,79 триллиона рублей. Внешний долг в валюте увеличился на 1,9 миллиарда долларов (на 3,5%), до 56,8 миллиарда долларов (примерно 4,2 триллиона рублей).

Деньги. pixabay.com.

Расходы на обслуживание госдолга за 2020 год также подрос — на 7,3%, то есть до 784,2 миллиардов рублей. Так, расходы бюджета на обслуживание внутреннего долга выросло на 3,1%, а внешнего — на 27%.

РИА Новости напомнило, о заявлении директора департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизаветы Даниловой. Она отметила, что существенное наращивание госдолга во время пандемии не приведет к серьезным проблемам для экономики страны.

Москва. Кремль. СС0

«У нас достаточно устойчивая ситуация с государственными финансами, с макроэкономической точки зрения мы проблем не видим», — подчеркнула она.

Долги. Деньги. altapress.ru

Напомним, в прошлом году руководство страны в условиях пандемии приняло беспрецедентные меры поддержки экономики. В частности, из бюджета было направлено около 9% ВВП. По этом показателю Россия вошла в пятерку стран-лидеров по масштабу стимулирующих мер. Для этого Минфину пришлось занять рекордный объем денег на рынке.