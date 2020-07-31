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Экономика

За нарушение масочного режима столичным магазинам выписали штрафы на 300 млн рублей

За два с половиной месяца московские магазины оштрафовали на общую сумму более 300 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей, передает ТАСС.

Маска.
Маска.
CCO

На магазины было составлено более 6 тысяч протоколов о нарушениях.

«Также после многочисленных жалоб покупателей и проведенной проверки два магазина были закрыты — там зафиксированы неоднократные нарушения санитарных норм и требований Роспотребнадзора», — рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

С 12 мая в Москве для посетителей и сотрудников предприятий торговли стало обязательным ношение масок и перчаток. При этом непродовольственные магазины в столице были закрыты с 29 марта по 31 мая включительно, пишет polit.ru.

В конце июля власти Москвы объявили, что усилят проверки соблюдения масочного режима в магазинах.

По данным мэрии, к 9 июня, когда был снят режим самоизоляции в Москве, средства индивидуальной защиты носили около 94% покупателей в магазинах Москвы, а к середине июля их число снизилось до 68%.

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