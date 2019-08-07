За один день богатейшие люди планеты обеднели на 117 млрд долларов

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 млрд долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году, пишет Bloomberg .

Аналитики пояснили, что, помимо сильнейшего падения американских ценных бумаг, на активах богатейших людей мира отразилась экономическая война между США и Китаем.

Самые большие убытки понес основатель Amazon Джефф Безос. Он потерял за один день около 3,4 млрд долларов, но все еще остается самым богатым человеком планеты с состоянием в 110 млрд, пишет bfm.ru.

Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года.

В апреле глава компании SpaceX Илон Маск за две минуты нью-йоркских торгов потерял 1,1 млрд долларов из-за падения акций Tesla Inc.