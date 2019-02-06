Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 февраля -22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

За площади в барнаульском ТВК «Республика» борются два мировых бренда

В ТВК «Республика» в Барнауле появится новый якорный арендатор, пишет amic.ru со ссылкой на источники в торговом комплексе. Представители «Республики» пока не раскрывают название компании. По данным издания, новым арендатором может стать магазин «Леруа Мерлен» или магазин с товарами для дома и сада OBI.

Продается помещение "Республики".
Продается помещение "Республики".
Avito.ru

Известно, что арендатор займет площадь в 4 тысячи кв. м весной 2019 года.

Скорее всего это будет федеральная сеть DIY формата, по которым понимают строительные гипермаркеты с широким ассортиментом товаров от светильников до бетонных смесей.

Напомним, в июне завершили процедуру передачи торгово-выставочного комплекса «Республика» новому собственнику — компании «СБК Республика», дочерней компании Сбербанка. Объектом управляет УК «Империя». Право собственности на «Республику» перешло к Сбербанку в рамках процедуры банкротства прежнего собственника Бориса Заякина.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость