За площади в барнаульском ТВК «Республика» борются два мировых бренда

Известно, что арендатор займет площадь в 4 тысячи кв. м весной 2019 года.
Скорее всего это будет федеральная сеть DIY формата, по которым понимают строительные гипермаркеты с широким ассортиментом товаров от светильников до бетонных смесей.
Напомним, в июне завершили процедуру передачи торгово-выставочного комплекса «Республика» новому собственнику — компании «СБК Республика», дочерней компании Сбербанка. Объектом управляет УК «Империя». Право собственности на «Республику» перешло к Сбербанку в рамках процедуры банкротства прежнего собственника Бориса Заякина.