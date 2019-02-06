За площади в барнаульском ТВК «Республика» борются два мировых бренда

В ТВК «Республика» в Барнауле появится новый якорный арендатор, пишет amic.ru со ссылкой на источники в торговом комплексе. Представители «Республики» пока не раскрывают название компании. По данным издания, новым арендатором может стать магазин «Леруа Мерлен» или магазин с товарами для дома и сада OBI.