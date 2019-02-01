За те же деньги. Что можно сделать на Алтае за 30 млрд рублей, в краже которых подозревают Арашукова

Арестованного Рауля Арашукова (отца сенатора Рауфа Арашукова) подозревают в хищении 30 млрд рублей у «Газпрома». Следователи видимо, еще только начали во всех деталях разбираться, каким образом он это сделал и куда делись миллиарды. А тем временем altapress.ru посчитал, что можно сделать в Алтайском крае за те же деньги.

7,5 лет подавать газ всему краю

30 млрд рублей — это около 5 млрд кубометров газа, объем потребления целой страны вроде Польши или Чехии. Но в Алтайском крае газа покупают пока не много. Последний раз власти называли, что потребители региона сжигают что-то около 650 млн кубов в год.

Получается, что на 30 млрд рублей можно было бы более 7 лет поставлять голубое топливо всем его потребителям в Алтайском крае.

9 лет отапливать Барнаул

В управлении по тарифам посчитали выручку двух энергокомпаний («Барнаульская генерация» и «Барнаульская ТЭЦ-3»), которую они получат в 2019 году, отапливая Барнаул: это 3,3 млрд рублей.

Получается, 30 млрд рублей хватило бы на то, чтобы отапливать Барнаул в течение 9 лет. Конечно, при тарифах 2019 года.

29 лет отапливать Бийск

Для отопления большей части Бийска компания «Бийскэнерго» в 2019 году получит выручку 1,1 млрд рублей. На 30 млрд рублей можно 29 лет подавать тепло ее потребителям.

Барнаульская ТЭЦ-3 Анна Зайкова

6 лет давать электроэнергию Барнаулу

«Барнаульская горэлектросеть» в 2017 году получила от своих потребителей 5 млрд рублей (согласно данным ее отчета).

Значит, на 30 млрд рублей можно было бы 6 лет снабжать электроэнергией все население Барнаула, мелкий и средний бизнес и часть крупных предприятий — в общем, всех клиентов «БГЭС».

Построить 68 школ

Большая школа на 550 учеников с отдельно стоящим бассейном и спортивной площадкой стоит, как недавно было заявлено, 439 млн рублей. Таких школ можно построить 68.

Как пенсионерам увеличить свой доход. СС0.

Год платить пенсии 28% пенсионеров

Средняя страховая пенсия по старости в Алтайском крае составляет около 13,6 тыс. рублей, по последним данным отделения ПФР по Алтайскому краю. На 30 млрд рублей можно было бы целый год платить примерно 183 тыс. получателей этого вида пенсий, то есть 28%.

Добавить каждому пенсионеру по 3,6 тыс в месяц

Всего же граждан, получающих все виды пенсий, в Алтайском крае 766 249. Если 30 млрд рублей разделить на всех, то можно целый год приплачивать каждому пенсионеру 3262 рубля месяц. За год каждый из их мог бы получить 39 тыс. рублей.

46 лет — по бесплатному стакану молока школьнику

В крае примерно 266 тыс. школьников, стакан молока сегодня стоит 12 рублей.

Стало быть, миллиардов Арашукова хватило бы на то, чтобы 46 лет выдавать бесплатно по одному стакану молока в день каждому ученику в Алтайском крае. Если спать только дни хождения в школу.