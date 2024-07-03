«За тридевять земель». Барнаульские предприниматели наладили поставку оригинальных запасных частей из США

Обострение межполитической обстановки, введение санкций и ограничений сказались на всех отраслях российской экономики. Под удар попали и сельхозпроизводители. Уязвимыми оказались те, чьи полеводческие технологии, отрабатываемые годами, заточены под импортную агротехнику. В разгар сезонных работ выход из строя одной детали может обернуться форс-мажором, так как на то, чтобы найти, заказать и получить необходимую импортную запасную часть, уходит драгоценное в полеводческий сезон время. Выход нашли барнаульские предприниматели, наладив прямые поставки из США оригинальных запчастей канадского и американского производства.

Не прихоть, а необходимость

Для многих сельхозпроизводителей импортная агротехника — не прихоть. Они годами оттачивали технологии растениеводства, закупая под них целый комплекс специализированных машин. Оперативно заменить их на российские не так-то просто. Тогда придется менять весь процесс земледелия: от подготовки поля к посеву до сбора урожая. Но даже самая качественная техника, будь то американская или отечественная, имеет свойство выходить из строя, и, как обычно, в самый неподходящий момент.

Мы знакомы со спецификой аграрного сектора, знаем, что для сельхозпроизводителя, не то, что день, а каждый час год кормит. Поэтому, когда решили заняться поставками запасных частей из Америки, учтя все логистические, бюрократические, таможенные сложности, сделали ставку на оперативность. Беря на себя обязательства по договору, выполняем их в срок, без проволочек и волокиты, — подчеркнул исполняющий обязанности директора компании «Амертрак» Антон Каркошкин.

На вопрос, как удается в столь непростое время оперативно привозить запасные части из Америки, он пояснил, что там у них есть стабильные, надежные и что немаловажно — русскоязычные компаньоны, которые занимаются реализацией запасных частей на внутреннем рынке США. Работая с россиянами, они, со своей стороны, оказывают им всестороннюю поддержку.

В мирных целях

Барнаульские предприниматели поделились, что на практике не раз приходилось сталкиваться, казалось бы, с нерешаемыми трудностями. Но молодым и амбиционным бизнесменам и здесь удавалось найти выход из непростых ситуаций.

«Поступил как-то заказ на датчик Bobcat. Дело в том, что его используют как на военной технике, так и в аграрной отрасли. Пришлось убеждать, что приобретаем в мирных целях, для сельского хозяйства», — приводит пример предприниматель.

Представители «Амертрака» признаются, что, заходя на рынок, изначально столкнулись с недоверием потенциальных заказчиков. Это было обусловлено не только тем, что компания молодая, мало кому известная, но и множественными случаями мошенничества в этой сфере, когда неизвестные фирмы, представляясь поставщиками, обещали аграриям добыть любую запасную часть, брали с клиента предоплату, а потом деньги (отметим, весьма внушительные) пропадали.

Чтобы завоевать доверие, на первом этапе приобретали запасные части за собственные средства. Сейчас у нас есть постоянные заказчики, в том числе крупные агрохолдинги, — рассказывает Антон Каркошкин. — Знаем, что прежде чем к нам обратиться за услугой, аграрии наводят справки, кто мы такие, насколько серьезные ответственные поставщики. Это нас совсем не смущает. Завоевать репутацию надежного партнера в кругу сельхозпроизводителей сложно. Еще сложнее ее удержать. Уверен, мы прошли проверку.

Лучше один раз купить, чем сто раз поменять

На отечественном рынке, который идет по пути импортозамещения, представлен ассортимент запасных частей — аналогов зарубежных. Но пока, как отмечают сами аграрии, они по некоторым показателям уступают иностранным, технология производства которых оттачивалась десятилетиями. Наши, как правило, быстрее изнашиваются, выходят из строя, соответственно требуют частой замены, что приводит к удорожанию полеводческих работ.

Компания «Амертрак» предлагает один раз сделать серьезные вложения, но при этом забыть о периодических тратах средств, времени и нервов.

Да, оригинальные запчасти, которые мы везем напрямую из Америки, стоят недешево. На их цене сказались и удорожание логистики, и ряд других моментов. Решающую роль играет курс доллара, — признаются поставщики, — Но практика показывает, что лучше не экономить на оригинале, чтобы не иметь проблем по замене аналогов».

Познакомиться лично

Более подробно о том, как выстраивается логистическая цепочка поставок запасных частей, молодые предприниматели расскажут на «Дне Сибирского поля». Как они сами признаются, принять участие в этом масштабном мероприятии, решили не столько, чтобы расширить пул клиентов, сколько, чтобы пообщаться лично с представителями аграрного сектора региона. Их цель — донести до сельхозпроизводителей, что пришли на рынок с серьезными намерениями, и в дальнейшем, когда стабилизируется межполитическая ситуация, намерены стать официальными дилерами оригинальных запасных частей производства «Джон-Дир».

656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бабуркина, 11а, корп.1.

Контакты: Антон Олегович 8-963-508-1297, Константин Александрович 8-923-649-9015, amertrak@yandex.ru

Ждем вас на Дне поля! Площадка 458 компании «Амертрак» будет расположена вдоль проезда Прутской (геолокация).

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