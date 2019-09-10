Зачем барнаульский предприниматель собирает сортированный мусор и можно ли на этом заработать

Каждый разговор о «мусорной реформе» рано или поздно сводится к сортировке отходов и извлечению из них вторсырья. В квартирах этим заниматься до недавнего времени не имело смысла: на полигоне его все равно смешают. Одно из решений предложил барнаулец Рашад Гусейнов: возле могоэтжек он установил особые контейнеры, в которые можно бросать стекло, металл, бумагу и пластик. Зачем он это делает и можно ли на этом заработать?

Краткое содержание

Спрос и предложение

Рашад Гусейнов в обычной жизни — практикующий врач-травматолог в негосударственной клинике. Помогать людям, получившим травмы, — его главное в жизни дело. И вот теперь он помогает еще и природе.

Свои первые контейнеры-экобоксы он установил в Барнауле в марте. Зарегистрировался предпринимателем, заказал в одной из барнаульских фирм емкости для мусора, заключил договоры с покупателями вторсырья (переработчиками) и начал сбор возле многоэтажек.

«Что мной двигало? Во-первых, хотел наладить раздельный сбор, чтобы наши обычные контейнеры не забивались теми отходами, которые можно переработать. Во-вторых, на пластик, пленку, бумагу и металл есть спрос. Есть спрос и на стекло — правда, слабенький», — объясняет свой интерес Гусейнов.

Барнаул , пляж , 2019 год. Контейнеры переполнены отходами , которые можно использовать вторично. Altapress.ru

15 экобоксов

Контейнерами для сбора пластиковых бутылок в Барнауле давно не удивишь. По последним данным их установили уже около 300, адреса можно найти по 2GIS.

Отслуживший свое пластик весьма востребован — к примеру, барнаульская фирма «Анемона» делает из них метлы и искусственные цветы. И, по словам депутата гордумы Юрия Ряполова, на Алтае вторсырья ей даже не хватает — завозит из Кузбасса и Новосибирской области.

Но экобоксы Рашада Гусейнова, в отличие от контейнеров для ПЭТ-тары, устроены иначе. В них три секции: стекло и металл принимает одна из них, бумагу и пластик — две другие. Таких экобоксов сегодня установлено 15 — в основном, в микрорайонах «Лазурный-1» и «Лазурный-2». В общем, это только начало.

Экобоксы Рашада Гусейнова. Р. Гусейнов

Разделяй и сортируй

Бизнес Рашада Гусейнова, как почти всякий стартап, переживает все трудности периода становления. С одной стороны, жильцам его контейнеры приглянулись — среди барнаульцев есть желающие разделять и сортировать.

С другой стороны, сортировать домашние отходы закон пока не требует. Да и обещанного пониженного тарифа на сортированный мусор пока в крае нет. Так что многие все же не понимают, зачем им сортировка.

К тому же поступление вторсырья в экобоксы неравномерное, и на это бизнесмену трудно повлиять: в июле, например, отходов в экобоксы бросали много, в августе намного меньше, в сентябре снова наметился рост.

При этом места установки экобоксов пришлось корректировать уже по ходу пьесы. К примеру, два контейнера из микрорайона «Дружный» и еще один из «Невского» переставили — не проходили по логистике. Мусор-то в них поступает. А вот доходы от его продажи не перекрывают затраты на вывоз.

«Люди были против того, что мы контейнеры забираем, они к ним привыкли. Но у нас нет своего особого транспорта. Мы два-три раза в неделю арендуем „Газель“, ездим по всем точкам, собираем и отвозим на склады фирм, которые занимаются переработкой. А это все денег стоит», — признается Гусейнов.

Акция «Мусора. Больше. Нет.» в Барнауле Дарья Зыкова

Ожидал большего

Рентабельность экологического бизнеса пока не очень вдохновляет его, так сказать, автора — Рашада Гусейнова. Да, установке контейнеров управляющие компании не препятствуют и денег за аренду места с предпринимателя не берут. Но он все же ожидал от них большего.

«Машины регоператора стали вывозить мусор реже, чем раньше. А мы обычные контейнеры многоквартирных домов разгружаем от значительной части отходов. Мы предлагали управляющим компаниям — вы нам хотя бы что-то скидывайте за то, что мы мусор вывозим. Но никто свои деньги отдавать не собирается», — сокрушается предприниматель.

Акция по раздельному сбору Рашада Гусейнова. Р. Гусейнов Акция по раздельному сбору Рашада Гусейнова. Р. Гусейнов Акция по раздельному сбору Рашада Гусейнова. Р. Гусейнов

Идеи в массы

Чтобы раскрутить этот бизнес, нужно ставить в населенных пунктах больше экобоксов, считает Гусейнов. А чтобы ставить больше, надо вкладывать личные средства, рискуя при этом, что экономический результат получить не удастся.

Двигать в массы идею сортировки мусора Рашад Гусейнов не забывает: пару раз за это время провел что-то вроде праздников под лозунгом «Разделяй и будешь первым». И все же радужных перспектив в этом бизнесе он пока не видит.

«Все хотят, чтобы экобоксы были, чтобы их стало больше, но говорят — ставьте за свой счет. Мы сделали пилотный проект, деньги потратили, и до сих пор еще в минусах работаем», — констатирует Гусейнов.

Рашад Гусейнов. Р. Гусейнов.

Отходы в доходы

Вопрос, как стимулировать людей сортировать мусор, чтобы вторично использовать все, что можно, и не забивать вторсырьем полигоны, обсуждали и на последнем заседании Барнаульской гордумы. Депутат Александр Ельников предложил подключиться администрации города и начать свой проект — скажем, в районе поселка Южный.

«Может быть, задуматься и о том, чтобы люди могли сдавать пластик, бутылки и какую-то денежку получить? Как было раньше, когда мы сдавали бутылки от молока, получали плату и никто их не выбрасывал», — рассуждал депутат.

Контейнерная площадка в Барнауле. Altapress.ru

Но и.о. главы города Вячеслав Франк к идее платить за сдачу бутылок отнесся весьма скептично: «Не будет это выгодно никогда», — сказал он. Со своей стороны председатель комитета по ЖКХ Антон Бенс пояснил, почему городские власти не могут реализовывать такие проекты и почему это дело коммерческих организаций.

«Полномочия органа местного самоуправления — создавать и содержать контейнерные площадки на территории частного сектора. В многоквартирных домах установка контейнеров даже для раздельного сбора мусора будет являться нецелевым использованием бюджетных средств», — пояснил Бенс.

В общем, в итоге депутаты предложили мэрии Барнаула разработать и представить городскую программу по раздельному сбору мусора. Антон Бенс возражений не высказал.