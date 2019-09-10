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10 сентября 10°C

Зачем барнаульский предприниматель собирает сортированный мусор и можно ли на этом заработать

Каждый разговор о «мусорной реформе» рано или поздно сводится к сортировке отходов и извлечению из них вторсырья. В квартирах этим заниматься до недавнего времени не имело смысла: на полигоне его все равно смешают. Одно из решений предложил барнаулец Рашад Гусейнов: возле могоэтжек он установил особые контейнеры, в которые можно бросать стекло, металл, бумагу и пластик. Зачем он это делает и можно ли на этом заработать?

Экобоксы Рашада Гусейнова в Барнауле.
Экобоксы Рашада Гусейнова в Барнауле.
ВКонтакте.
Краткое содержание

Спрос и предложение

Рашад Гусейнов в обычной жизни — практикующий врач-травматолог в негосударственной клинике. Помогать людям, получившим травмы, — его главное в жизни дело. И вот теперь он помогает еще и природе.

Свои первые контейнеры-экобоксы он установил в Барнауле в марте. Зарегистрировался предпринимателем, заказал в одной из барнаульских фирм емкости для мусора, заключил договоры с покупателями вторсырья (переработчиками) и начал сбор возле многоэтажек.

«Что мной двигало? Во-первых, хотел наладить раздельный сбор, чтобы наши обычные контейнеры не забивались теми отходами, которые можно переработать. Во-вторых, на пластик, пленку, бумагу и металл есть спрос. Есть спрос и на стекло — правда, слабенький», — объясняет свой интерес Гусейнов.

Барнаул, пляж, 2019 год. Контейнеры переполнены отходами, которые можно использовать вторично.
Барнаул, пляж, 2019 год. Контейнеры переполнены отходами, которые можно использовать вторично.
Altapress.ru

15 экобоксов

Контейнерами для сбора пластиковых бутылок в Барнауле давно не удивишь. По последним данным их установили уже около 300, адреса можно найти по 2GIS.

Отслуживший свое пластик весьма востребован — к примеру, барнаульская фирма «Анемона» делает из них метлы и искусственные цветы. И, по словам депутата гордумы Юрия Ряполова, на Алтае вторсырья ей даже не хватает — завозит из Кузбасса и Новосибирской области.

Но экобоксы Рашада Гусейнова, в отличие от контейнеров для ПЭТ-тары, устроены иначе. В них три секции: стекло и металл принимает одна из них, бумагу и пластик — две другие. Таких экобоксов сегодня установлено 15 — в основном, в микрорайонах «Лазурный-1» и «Лазурный-2». В общем, это только начало.

Экобоксы Рашада Гусейнова.
Экобоксы Рашада Гусейнова.
Р. Гусейнов

Разделяй и сортируй

Бизнес Рашада Гусейнова, как почти всякий стартап, переживает все трудности периода становления. С одной стороны, жильцам его контейнеры приглянулись — среди барнаульцев есть желающие разделять и сортировать.

С другой стороны, сортировать домашние отходы закон пока не требует. Да и обещанного пониженного тарифа на сортированный мусор пока в крае нет. Так что многие все же не понимают, зачем им сортировка.

К тому же поступление вторсырья в экобоксы неравномерное, и на это бизнесмену трудно повлиять: в июле, например, отходов в экобоксы бросали много, в августе намного меньше, в сентябре снова наметился рост.

При этом места установки экобоксов пришлось корректировать уже по ходу пьесы. К примеру, два контейнера из микрорайона «Дружный» и еще один из «Невского» переставили — не проходили по логистике. Мусор-то в них поступает. А вот доходы от его продажи не перекрывают затраты на вывоз.

«Люди были против того, что мы контейнеры забираем, они к ним привыкли. Но у нас нет своего особого транспорта. Мы два-три раза в неделю арендуем „Газель“, ездим по всем точкам, собираем и отвозим на склады фирм, которые занимаются переработкой. А это все денег стоит», — признается Гусейнов.

Акция &quot;Мусора. Больше. Нет.&quot; в Барнауле
Акция «Мусора. Больше. Нет.» в Барнауле
Дарья Зыкова

Ожидал большего

Рентабельность экологического бизнеса пока не очень вдохновляет его, так сказать, автора — Рашада Гусейнова. Да, установке контейнеров управляющие компании не препятствуют и денег за аренду места с предпринимателя не берут. Но он все же ожидал от них большего.

«Машины регоператора стали вывозить мусор реже, чем раньше. А мы обычные контейнеры многоквартирных домов разгружаем от значительной части отходов. Мы предлагали управляющим компаниям — вы нам хотя бы что-то скидывайте за то, что мы мусор вывозим. Но никто свои деньги отдавать не собирается», — сокрушается предприниматель.

Акция по раздельному сбору Рашада Гусейнова.
Акция по раздельному сбору Рашада Гусейнова.
Р. Гусейнов
Акция по раздельному сбору Рашада Гусейнова.
Акция по раздельному сбору Рашада Гусейнова.
Р. Гусейнов
Акция по раздельному сбору Рашада Гусейнова.
Акция по раздельному сбору Рашада Гусейнова.
Р. Гусейнов

Идеи в массы

Чтобы раскрутить этот бизнес, нужно ставить в населенных пунктах больше экобоксов, считает Гусейнов. А чтобы ставить больше, надо вкладывать личные средства, рискуя при этом, что экономический результат получить не удастся.

Двигать в массы идею сортировки мусора Рашад Гусейнов не забывает: пару раз за это время провел что-то вроде праздников под лозунгом «Разделяй и будешь первым». И все же радужных перспектив в этом бизнесе он пока не видит.

«Все хотят, чтобы экобоксы были, чтобы их стало больше, но говорят — ставьте за свой счет. Мы сделали пилотный проект, деньги потратили, и до сих пор еще в минусах работаем», — констатирует Гусейнов.

Рашад Гусейнов.
Рашад Гусейнов.
Р. Гусейнов.

Отходы в доходы

Вопрос, как стимулировать людей сортировать мусор, чтобы вторично использовать все, что можно, и не забивать вторсырьем полигоны, обсуждали и на последнем заседании Барнаульской гордумы. Депутат Александр Ельников предложил подключиться администрации города и начать свой проект — скажем, в районе поселка Южный.

«Может быть, задуматься и о том, чтобы люди могли сдавать пластик, бутылки и какую-то денежку получить? Как было раньше, когда мы сдавали бутылки от молока, получали плату и никто их не выбрасывал», — рассуждал депутат.

Контейнерная площадка в Барнауле.
Контейнерная площадка в Барнауле.
Altapress.ru

Но и.о. главы города Вячеслав Франк к идее платить за сдачу бутылок отнесся весьма скептично: «Не будет это выгодно никогда», — сказал он. Со своей стороны председатель комитета по ЖКХ Антон Бенс пояснил, почему городские власти не могут реализовывать такие проекты и почему это дело коммерческих организаций.

«Полномочия органа местного самоуправления — создавать и содержать контейнерные площадки на территории частного сектора. В многоквартирных домах установка контейнеров даже для раздельного сбора мусора будет являться нецелевым использованием бюджетных средств», — пояснил Бенс.

В общем, в итоге депутаты предложили мэрии Барнаула разработать и представить городскую программу по раздельному сбору мусора. Антон Бенс возражений не высказал.

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