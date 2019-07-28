В Барнауле завалили мусором рощу, из которой уже вывезли три грузовика с отходами

Житель Барнаула прислал в сообщество Barnaul22 фото из березовой рощи на Солнечной поляне в Барнауле. Она вся завалена мусором. Другая участница сообщества написала, что из этой рощи недавно уже вывезли три Камаза с отходами.

«Решил сегодня прогулялся по берёзовой роще на Солнечной поляне. Зайдя туда, я просто ужаснулся от увиденного! Бутылки, шприцы, строительный мусор и другой хлам жизнедеятельности человека», — рассказал барнаулец.

Больше всего его возмутил человек, который не стесняясь выбрасывал мусор тут же. На замечания и вопросы он не отреагировал, сделав вид, что ничего не слышит.

Далее бдительному барнаульцу попалось место, где кто-то оборудовал себе площадку для отдыха — поставил лавочку и стол. Но и там было мусора «видимо-невидимо».



«Так вот, у меня возник вопрос в первую очередь к людям отдыхающим там, а во-вторых и к другим заодно: неужели вам самим там приятно находится? Разве трудно за собой убрать, вы же сами там отдыхаете? Что за свинство-то?», — задался вопросом горожанин.