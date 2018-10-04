Как государство собирается обложить налогом алтайских держателей ЛПХ

В конце сентября группа депутатов Госдумы предложила поправки в налоговый кодекс. Они касаются расширению патентной системы: к ней планируют привлечь держателей личных подсобных хозяйств, которые хотят работать в статусе индивидуальных предпринимателей. Поправки могут принять уже до конца года. Сами ЛПХ-шники от инициативы государства не в восторге: они опасаются, что из добровольной она перерастет в принудительную.

Без надежды на государство

Людмила Загребина из Первомайского района начала разводить скот 15 лет назад. Шаг этот был по многом вынужденный: работы в селе не было, а кормить большую семью чем-то надо. Сейчас в хозяйстве уже 100 голов КРС, 300 свиней, есть домашняя птица. Пять лет назад Людмила взяла в аренду участок земли на 49 лет, построила коровник и оборудовала сыроварню.

Коровы. Олег Богданов

Собственное хозяйство по прежнему остается источником пропитания для всей семьи, в которой уже подрастают внуки. Людмила не скрывает: излишки продукции — сливочное масло, сыр и питьевое молоко — продаются на сторону. В Барнауле у нее уже есть своя база покупателей. Несмотря на явный крен в сторону бизнеса, Загребина продолжает работать в качестве держателя ЛПХ.

Несколько лет назад она пыталась стать индивидуальным предпринимателем. На бирже труда женщине как самозанятой пообещали: откроете ИП, официально устроите несколько работников, получите подъемные. Людмила все сделала, за это государство перечислило ей 58 тысяч рублей.

Людмила Загребина,

держатель личного подсобного хозяйства в Первомайском районе:

Почти все эти деньги пошли на различные госпошлины. Остались реально копейки. Но мы не унывали, в управлении сельского хозяйства нам сказали, что как индивидуальный предприниматель я могу претендовать на грант.

Несколько месяцев женщина не спала по ночам, сама составляла бизнес план, готовила необходимые документы. Однако Людмиле отказали, отписавшись, что деньги на развитие своего хозяйства она уже получила.

Людмила Загребина,

держатель личного подсобного хозяйства в Первомайском районе:

Я была в шоке. Это они имели ввиду 58 тысяч, которые мне по линии центра занятости перечислили. Вот это я понимаю поддержка. Через пару лет чиновники признали, что отказ был не обоснованным. Но осадок уже остался.

Дальше история развивалась еще комичнее. В районной администрации, куда женщина обратилась за помощью, ей сказали: «Извините, под начинающего фермера вы не подходите. Староваты». На тот момент Людмиле было 58 лет.

Корова. Животноводство. СС0

Сейчас все заботы о большом хозяйстве 62-летняя женщина тащит на себе. Спит по 5 часов в сутки, сама закупает сено для коров, продает сыр и молоко, ездит за рулем УАЗа, а на помощь государства больше не рассчитывает. Говорит, что бесполезно, все равно обманут.

Простой и понятный патент

А между тем, именно на таких как Людмила государство и решило обратить внимание. В июле несколько депутатов Госдумы во главе с Сергеем Неверовым (с 2011 по 2016 годы представлял в ГД Алтайский край) предложили расширить возможности патентной системы. В частности, дополнить ее новыми видами деятельности: животноводством и растениеводством.

Пенсионерка и куры. СС0

Проще говоря, для держателей ЛПХ, желающих выйти из тени, появится некий патент, предполагающий отчисление в бюджет определенной суммы. Срок патента составит от 1 до 12 месяцев, в зависимости от сезонности работ. Собранные таким образом налоги достанутся муниципалитету.

Разработчики законопроекта полагают, что «простой и понятный расчет суммы налога при патентной системе, возможность выбора срока действия патента, освобождение от предоставления налоговой декларации не только обеспечат пополнение местных бюджетов, но и послужат стимулированию экономического роста на сельских территориях».

Логика чиновников понятна: в России сформировалась довольно внушительная прослойка ЛПХ-шников, давно вышедших за рамки этого понятия, имеющих большое количество скота, занимающихся продажей сельхозпродукции, но не платящих при этом налоги.

Согласно сельхозпереписи, число ИП в российских селах растет, но их количество не сопоставимо с тем числом ЛПХ, которые работают по сути в серую.

Какой будет итоговая сумма налога для них, пока не известно. Эксперты полагают, что в среднем по стране она может оказаться 50 тысяч рублей в год. Однако в отдельных регионах она будет варьироваться. В Алтайском крае сумма может составить около 10 тысяч рублей.

Категорическое «нет»

Вице-спикер АКЗС Сергей Серов сообщил altapress.ru, что краевой парламент дал положительное заключение данному законопроекту. Впрочем как и 49 других регионов страны. Депутат полагает: переход на патентную систему будет интересен держателям ЛПХ, зарегистрированных в качестве предпринимателей и претендующих на получение господдержки.

Сейчас в регионе она выделяется по двум основным направлениям — через грантов для начинающих фермеров и семейных ферм и льготные кредиты под 5%.

По мнению Сергея Серова, патенты в алтайских селах будут востребованы.

Прицеп , сено. СС0

Любопытно, что в самих муниципалитетах в этом сомневаются. Ольга Усова, начальник управления по сельскому хозяйству администрации Краснощековского района, где больше всего ЛПХ в крае, altapress.ru пояснила: особого желания выходить из тени держатели хозяйств не проявляют, в качестве ИП регистрироваться не торопятся.

В нынешнем году всего один держатель ЛПХ из Краснощеково заявился на получение гранта, на деле же их в районе сотни, если не тысячи. Реальную цифру не знают и сами местные власти.

Людмила Загребина из Первомайского района на вопрос, готова ли она работать по патентной системе, ответила категорически нет.

Людмила Загребина,

держатель личного подсобного хозяйства из Первомайского район:

Если патенты сделают обязательными, продам весь скот и буду заниматься перепродажей молока. Я уже поняла, что это гораздо выгоднее. Буду за границей отдыхать, а не в этом колхозе навоз месить.

Большинство жителей села Таскаево живут подсобным хозяйством. Altapress.ru

Пока добровольно

К слову об обязательности. Законодатели, как на федеральном, так и на местном уровне, отмечают: патентная система будет добровольной. Ни о какой принудительности в данном случае пока речи не идет.

Пока законопроект только внесен на рассмотрение в Государственную думу. Несмотря на то, что со стороны аграрного и финансового комитета были небольшие претензии, первое чтение законопроект должен пройти без проблем. Принять его полностью планируется до конца текущего года. Партия «Единая Россия» активно лоббирует этот документ.

Факт

Согласно предварительным итогам Всероссийской сельхозпереписи, в регионе насчитывалось 1024 ИП, занимающихся сельским хозяйством, тогда как более ранняя перепись 2006 года показала всего 503 таких предпринимателя. За последние 10 лет в регионе также на 13 тыс. возросло количество личных подсобных хозяйств населения. Их теперь 568,5 тысяч.