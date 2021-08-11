Зачем по домам алтайских сельчан ходят люди, задающие много вопросов, и как используют их ответы

С 1 августа по домам сельских жителей ходят люди в зеленых кепках, задающие много вопросов. Их интересует, сколько коров и коз держит хозяйство, какую площадь занимают на грядках капуста и кабачки и сколько квадратных метров у их теплицы. Кому и зачем понадобилось узнавать в деталях, чем живут сельчане, и как в дальнейшем будет использована эта информация?

50 пар перчаток

Скотину и грядки в огородах сельских жителей считают не налоговые инспекторы, жаждущие обложить поборами всех, кто уходит от налогообложения. Это — переписчики Росстата.

Их задача — микроперепись сельского хозяйства. Личные подсобные хозяйства — это, получается, часть аграрной отрасли — ну, или, по крайней мере, ее потенциал.

На переписчиках — зеленые кепки и жилеты того же цвета, на шее — бейдж-удостоверение, в руке — планшетный компьютер. Выяснять, чем живут владельцы частных подворий, им приходится в сложное время — в пандемию.

Потому-то каждому из них выдано по два комплекта многоразовых масок, 50 пар перчаток и две упаковки антибактериальных салфеток, рассказала Ольга Ситникова, руководитель «Алтайкрайстата». А вот иметь сертификат о вакцинации от коронавируса переписчиков не обязывают — есть лишь рекомендации Роспотребнадзора, которые надо соблюдать.

Переписчики. Алтайкрайстат.

К кому они придут

Слово «микроперепись» тут не должно вводить в заблуждение: это вполне масштабное обследование села, под которое попали 446,5 тыс. ЛПХ края, то есть подавляющее большинство. Но, однако, не все — поэтому перепись и называют с приставкой «микро».

Людей в зеленых кепках могут не ждать в труднодоступных и маленьких селах (где меньше 10 домохозяйств) и в черте городов. В городах, как вы знаете, тоже держат коз и выращивают кабачки, но их доля относительно невелика и не очень влияет на общие результаты.

Не придут переписчики и в сельхозорганизации, а также к фермерам. Но это не значит, что их не посчитают: на вопросы анкеты они обязаны ответить письменно и отправить их. В целом же в крайстате ожидают ответы от 1027 сельхозорганизаций, 2440 фермерских хозяйств и предпринимателей, а также 374 некоммерческих объединений.

Поросенок. Открытые источники.

Какие вопросы им зададут

Какие вопросы задают владельцам ЛПХ? Их 10. Анкета опубликована на сайте Росстата. В ней нет вопросов, по которым можно вычислить доходы гражданина — ни урожайность, ни надои, ни цены реализации и количество наемного персонала сообщать не нужно.

Указать надо будет, например, площадь под помидорами, капустой и т.п. А также сообщить, какова цель производства сельхозпродукции — самообеспечение, дополнительный или основной источник дохода, чему равняется площадь участков, включая, скажем, сенокосы.

Ответить надо и на вопрос, есть ли в ЛПХ (и сколько) скотины: крупного рогатого скота, птицы (в том числе экзотичной — например, страусов), свиней, коз, овец, лошадей, пчелосемей, кроликов… И даже верблюдов — ну, это, если есть.

Виноград в саду у дома. Леонид Вихрев.

Кроме того, переписчик попросит указать количество плодовых деревьев и площадь виноградника.

Ответы переписчики сразу внесут в планшеты — они, кстати, сделаны в России фирмой «Аквариус», рассказала Ольга Ситникова. Причем в них стоит отечественный софт — операционная система «Аврора». Использовать только отечественные оборудование и технологии — требование законодательства для обеспечения кибербезопаснсти.

Большинство жителей села Таскаево живут подсобным хозяйством. Altapress.ru

Как используют эту информацию?

Вопрос о том, зачем выспрашивать все эти детали у владельцев сельских ЛПХ, которые не получают поддержку от государства, но и не платят налоги с дохода, конечно, интересный. Тем более — на фоне часто появляющихся слухов о налогообложении более-менее крупных ЛПХ.

В Минсельхозе России, комментируя задачи микроперепись, это светлое будущее, в общем-то, и не опровергают: «Крупные ЛПХ для нас являются потенциалом развития отрасли, фермерства и кооперации», — говорят чиновники.

Проведение микропереписи во многом позволит сконцентрировать наши ресурсы, понять текущее состояние хозяйств, объем производства, поголовье скота, птицы и т.д. В настоящее время мы разрабатываем меры поддержки личных подсобных хозяйств, но отсутствие информации затрудняет эти процессы. Уверена, что результаты микропереписи, которые мы получим в конце этого года, позволят увеличить эффективность домохозяйств, разработать дополнительные меры стимулирования их вхождению, например, в сельхозкооперативы, — заявила Ксения Шевелкина, директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ.

Стада коров с частных подворий на Алтае сокращаются. Анна Зайкова

Но все же информацию, собранную в ходе переписи, власти намерены использовать не против сельчан, а для них.

Информация будет обобщена в рамках каждого муниципального образования и края и вольется в ту информационную основу, которая будет сформирована по стране. Информация будет обезличиваться и использоваться всеми структурами, которые занимаются развитием сельского хозяйства. Предоставляться она будет в агрегированном виде, — сказала Ольга Ситникова.

По словам руководителя «Алтайкрайстата», итоги переписи сможет получить бизнес-сообщество, чтобы прогнозировать направление развития своего бизнеса, государство, чтобы формировать программы поддержки и кредитования сельхозпроизводителей ну и любые пользователи.

Ольга Ситникова , руководитель Алтайкрайстата. Алтайкрайстат.

Кстати, в переписанном листе указано: Росстат гарантирует конфиденциальность информации.

Сколько затратят на перепись

Бюджет микропереписи в Алтайском крае — 120 млн рублей. Сумма распределена на три года. В затраты включена закупка планшетов, средств индивидуальной защиты для переписчиков, вознаграждение задействованному персоналу, оплату транспортных расходов, связи и помещений, в которых работают специалисты.