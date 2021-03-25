Зачем Центробанк решил забирать у россиян мелочь

В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.

Как пишет ЦБ в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021−2025 годы», это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот.

В Центробанке заявили, что «пилот ориентирован на население».

Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента.

По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.