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Экономика
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Зачем Центробанк решил забирать у россиян мелочь

В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Как пишет ЦБ в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021−2025 годы», это необходимо для улучшения возврата монеты в оборот.

В Центробанке заявили, что «пилот ориентирован на население».

Его будут проводить с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки оборудования и его количество определят после формирования детальных требований к проведению эксперимента.

По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

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