Задача не из простых. Руководитель АКХ «Ануйское» рассказал о престиже, производстве и социальной ответственности

Ассоциация крестьянских хозяйств «Ануйское» по итогам 2022 года вошла в список крупнейших налогоплательщиков края. Директор предприятия Владимир Никифоров называет это успехом не только своим, но и всего Петропавловского района. «СК» пообщался с ним о развитии, перспективных направлениях и вложениях в село.

«Я бы еще увеличил зарплату»

— АКХ «Ануйское» вошло в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Для вас лично это престижно?

— Безусловно. Это не только престиж нашего предприятия, но и всего Петропавловского района — быть наравне с такими гигантами как «Алтай-Кокс», «Мария-Ра», «Бочкари». Надо отметить, что на сегодняшний день наш район входит в пятерку с наивысшей самообеспеченностью по налоговым сборам.

— Ваш налоговый вклад в цифрах это сколько?

— За 2022 год — это 278 млн. рублей отчислений в бюджет и внебюджетные фонды. За два года — 2021-ый и 2022-ой мы отдали государству больше 500 млн. рублей. Надо иметь ввиду, что сельское хозяйство — отрасль особая. Чтобы выплатить такую сумму нам надо собрать урожай, произвести молоко, выработать сыр, продать всю продукцию, а выручку на эту сумму отдать государству — задача не из простых.

— Традиционный вопрос — если бы эти деньги у вас остались , на что бы вы их направили?

— Несмотря на то, что в 2022 году среднемесячная заработная плата у нас превысила 50 тыс. рублей, я бы еще ее увеличил. Разумеется, требуется и обновление производства. Цены на новую технику высокие, но вопрос переоснащения предприятий не снимается.

«Вопрос в соразмерности налоговой нагрузки»

— А если бы были в роли государства , как бы ими распорядились?

— Отдал бы селу, прежде всего, на возрождение профессионального обучения старшеклассников в школах — то, что было раньше. Производственники со своей стороны тоже готовы вложиться в создание необходимой базы.

В 1987 году, когда я только заступил на должность директора хозяйства, местной школе мы передали трактора, комбайн и поле площадью 300 га. На сезон выдавали горючее, семена. Ребята все лето работали, проходили практику, наш главный инженер им помогал, приходил на экзамены.

Выручка от реализованной продукции оставалась на нужды школы. Почти 30 лет прошло с того времени, а название «школьное поле» до сих пор сохранилось. Мы сейчас много говорим о закреплении кадров на селе. Если возродят профобучение, во многом эта проблема будет решена.

АКХ «Ануйское». Фото: Олег Богданов.

— Сельхозпроизводителям часто пеняют на то , что они работают в серую , налоги не платят. Можете ли вы чем-то оправдать таких людей? И надо ли с такими проявлениями серьезнее бороться?

— Конечно, надо — закон есть закон. Другой вопрос в соразмерности налоговой нагрузки. У нашего предприятия на каждый выплаченный сотрудникам рубль отчисления в разные фонды составляют около 53 копеек.

Идет работник в магазин промтоваров — еще 20% с его покупки перечисляются в виде НДС. Не много ли это?

Государство в некоторых моментах провоцирует работодателей и самих работников на нарушение закона. К сожалению, размеры нынешних пенсий не сильно зависят от «белой» заработной платы. Можно работать и получать миллион, платить налоги, но на пенсии тебе все равно будут платить 15−17 тыс. рублей, которых явно не достаточно для нормальной жизни.

У нас в районе есть и другие примеры. Знаю женщину с высшим образованием, готовую работать, но у нее больной ребенок, за которого она получает пособие.

Она хочет трудоустроиться, но тогда лишается денежной выплаты от государства. Хочется спросить, а что, у нее ребенок выздоровел? Женщине ничего не остается, как искать варианты с зарплатой в конверте.

У работающих пенсионеров, которым не индексируют пенсии, примерно такая же история. Они вынуждены также работать в «серую». Или договариваются с работодателем — увольняются перед индексацией, а потом возвращаются вновь.

Почему бы эти проблемы не решить?

«Развиваемся за счет собственных доходов»

— Непростой 2022 год для вашего предприятия как закончился?

— 2022 год для всей страны был тяжелым — началась специальная операция, усилились антироссийские санкции, прошла мобилизация. На помощь военнослужащим, ушедшим с Петропавловского района, мы уже перевели более 1 млн. рублей.

В прошлом году ввели дополнительные требования по отслеживаемости зерна. Многие крестьяне говорят, что они ничего не меняют, только увеличивают нагрузку на бизнес. Как продавали зерно за наличный расчет, так и продолжают это делать — предложений масса.

На мой взгляд, кроме затрат и ненужной дополнительной работы система «Зерно» ничего не принесла ни хозяйствам, ни государству.

Весь 2022 год мы отработали в системе «Честный знак», которая также потребовала дополнительных вложений. Все это отразилось на стоимости конечной продукции.

В прошлом году ввели новые требования по утилизации навоза. В этой связи хочется спросить, чем Москве помешал навоз в российских селах? Большая часть деревень и так умирает, зачем их добивать бестолковыми требованиями? Дополнительные обременения только отбивают желания работать.

— Ваше предприятие можно смело назвать многопрофильным. У вас есть собственные посевные площади , крупное молочное стадо , переработка молока и мяса , хлебопекарни , кондитерский цех. Какое из этих направлений самое прибыльное в нынешнее время?

— У нас два основных направления — это растениеводство и животноводство, которые дают львиную долю дохода. Есть и то, что не дает рентабельности, но решает социальные вопросы. Я говорю, например, о хлебопечении. АКХ «Ануйское» имеет в Петропавловском районе четыре пекарни, которые обеспечивают качественной и свежей продукцией местное население.

Еще одна социальная нагрузка — это столовая, без которой пообедать в нашем селе Зеленый дол больше негде. Она работает круглый год, мы несем расходы по ее содержанию. Конечно, это большое обременение, но мы понимаем, что столовая селу необходима.

АКХ «Ануйское». Фото: Олег Богданов. АКХ «Ануйское». Фото: Олег Богданов. АКХ «Ануйское». Фото: Олег Богданов.

— В последние годы вы активно вкладывались в модернизацию маслосырзаводов? Вложения оправдались?

— Свои заводы мы построили не с нуля, без обновлений они бы не смогли функционировать.

Могу сказать, что такие вложения оправдываются всегда, потому что отражаются, прежде всего, на условиях и производительности труда, а также на качестве конечной продукции.

Наши сыры и сливочное масло известны далеко за пределами региона и не единожды отмечались на различных конкурсах. В 2012 году, когда в Алтайском крае учредили губернаторский знак качества, он достался именно нашему сыру.

— Вы раньше были ярым противником кредитных ресурсов. Позиция не изменилась?

— Когда заемные средства выдавались под 16−18% годовых, это было неприемлемо. Работать на таких условиях может только торговля — сегодня купил, сделал наценку, продал, деньги в оборот вернул, с кредитами рассчитался.

Производству, рентабельность которого не превышает 10%, сделать это будет сложно.

Надо отдать должное — сейчас в России есть система льготного кредитования на поддержку, в том числе, и сельского хозяйства. Предприятия такими кредитами активно пользуются, значит, условия устраивают.

Наше хозяйство развивается за счет собственных доходов.

— Как видите развитие своего хозяйства на ближайшие пять лет?

— Трудно в современных экономических и политических условиях что-то прогнозировать. Тем не менее, мы не теряем оптимизма и сохраняем веру в будущее. Самое главное — сохранять коллектив, рабочие места, постоянно обновлять производство и поддерживать село, в котором мы живем.•