Захарова озаботилась отношением людей к деньгам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в современном мире деньги стали своего рода религией.

По мнению Захаровой, это является большой проблемой современности.

«Во многом деньги попрали материальный мир, просто стали религией, это проблема, это страшно», — заявила дипломат в эфире телеканала «Спас».

В современном мире многие люди стремятся к большим деньгам, считая, что они «решают все проблемы», уверена Захарова.

Представитель МИД считает, что деньги не могут решить все. На примере знакомых она рассказала, что «произведение денег в большом количестве» не уберегает людей от проблем, пишет ura.ru.

«Иногда их проблемы намного сильнее, потому что у них нет иллюзий, что деньги могут их решать», — сказала Захарова.