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Экономика

Захарова озаботилась отношением людей к деньгам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в современном мире деньги стали своего рода религией.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
mid.ru

По мнению Захаровой, это является большой проблемой современности.

«Во многом деньги попрали материальный мир, просто стали религией, это проблема, это страшно», — заявила дипломат в эфире телеканала «Спас».

В современном мире многие люди стремятся к большим деньгам, считая, что они «решают все проблемы», уверена Захарова.

Представитель МИД считает, что деньги не могут решить все. На примере знакомых она рассказала, что «произведение денег в большом количестве» не уберегает людей от проблем, пишет ura.ru.

«Иногда их проблемы намного сильнее, потому что у них нет иллюзий, что деньги могут их решать», — сказала Захарова.

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