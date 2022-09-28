29 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Закон о кредитных каникулах для мобилизованных приняла Госдума

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян, пишет РИА Новости.

Кредит.
Кредит.
СС0

Кредитные каникулы будут предоставлять служащим Минобороны, Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, а также госохраны, военной прокуратуры и СК — если они участвуют в спецоперации.

Мобилизованные, контрактники и остальные участники СВО смогут приостанавливать обязательства по договору кредита или займа, заключенному до даты их мобилизации.

Такое же право получают их семьи.

Исполнение обязательств могут приостановить на срок мобилизации, участия в спецоперации или контракта, увеличенный на 30 дней.

Заемщик должен обратиться к кредитору не позднее 31 декабря 2023 года.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования и действует на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость