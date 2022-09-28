Закон о кредитных каникулах для мобилизованных приняла Госдума

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян, пишет РИА Новости.

Кредитные каникулы будут предоставлять служащим Минобороны, Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, а также госохраны, военной прокуратуры и СК — если они участвуют в спецоперации.

Мобилизованные, контрактники и остальные участники СВО смогут приостанавливать обязательства по договору кредита или займа, заключенному до даты их мобилизации.

Такое же право получают их семьи.

Исполнение обязательств могут приостановить на срок мобилизации, участия в спецоперации или контракта, увеличенный на 30 дней.

Заемщик должен обратиться к кредитору не позднее 31 декабря 2023 года.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования и действует на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.