Закон о кредитных каникулах для мобилизованных приняла Госдума

Кредитные каникулы будут предоставлять служащим Минобороны, Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, а также госохраны, военной прокуратуры и СК — если они участвуют в спецоперации.
Мобилизованные, контрактники и остальные участники СВО смогут приостанавливать обязательства по договору кредита или займа, заключенному до даты их мобилизации.
Такое же право получают их семьи.
Исполнение обязательств могут приостановить на срок мобилизации, участия в спецоперации или контракта, увеличенный на 30 дней.
Заемщик должен обратиться к кредитору не позднее 31 декабря 2023 года.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования и действует на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.