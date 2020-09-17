Залог роста экономики. Крупные инвестпроекты закладывают основу для развития Алтайского края

Два года исполнилось с момента вступления Виктора Томенко в должность губернатора Алтайского края. На выборы главы региона в сентябре 2018 года он шел с программой «Энергия развития», одним из главных пунктов которой значился тезис о необходимости привлечения в край новых инвестиций и реализации крупных проектов.

Вопросу новых вложений в региональную экономику Томенко с самого своего приезда в Барнаул придавал первостепенное значение. Практически в каждом своем выступлении, затрагивающем проблему развития Алтая, губернатор подчеркивает — инвестиции необходимо наращивать всеми возможными способами.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я уже неоднократно говорил, что с учетом тех планов, которые есть в Алтайском крае и потребностей, мы должны привлекать инвестиции любыми путями. И создавать все условия, чтобы предприятия строились и развивались. Мы должны быть пропитаны этим духом, желанием развивать нашу экономику.

В этом контексте предлагаем обратиться к ряду крупных инвестпроектов, которые в данный момент реализуются в крае при поддержки региональных властей.

Энергетика

Значение теплосетевого хозяйства для людей в сибирских условиях, пожалуй, трудно переоценить. В последние годы в краевой столице планомерно вкладываются огромные деньги в инженерную инфраструктуру.

Реализатором масштабного инвестпроекта, рассчитанного на полтора десятилетия, на этом поприще является ГК «Сибирская генерирующая компания» и входящая в нее «Барнаульская теплосетевая компания».

Алтайский филиал СГК. Фото Анны Зайковой Алтайский филиал СГК. Фото Анны Зайковой Алтайский филиал СГК. Фото Анны Зайковой

В 2019 году в Барнауле заменили более 30 километров теплосетей. В 2020 году этот размах работ будет повторен — в краевой столице отремонтируют, реконструируют и модернизируют 32 километра теплосетей на 59 участках.

Всему этому предшествовала масштабная работа — были внесены изменения в концессионное соглашение и схему теплоснабжения города, проведена синхронизация работ с дорожниками, строителями.

По словам директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова, смещение фокуса внимания на перекладку магистральных теплосетей большого диаметра дало свои результаты. Сейчас основные повреждения происходят на трубопроводах малого диаметра, количество подключенных к ним потребителей небольшое, а устранение аварий происходит значительно быстрее.

В 2020 году на подготовку Барнаула к отопительному периоду СГК направит 2,87 млрд рублей: 1,54 млрд рублей — на ремонты ТЭЦ, а 1,33 млрд рублей — в тепловые сети. Такой объем средств в реновацию тепловых сетей в Барнауле будет вложен второй год подряд.

Показательно, что до 2019 года ежегодно компания финансировала замену теплосетей в городе на сумму в четыре раза меньше.

Резидент заринской ТОСЭР

Последние два года были важны для развития такого предприятия, как «Сибирский фанерный комбинат». Эта компания является резидентом заринской территории опережающего социально-экономического развития и ее деятельность в этом контексте получает особое значение.

Свою деятельность в Заринске комбинат осуществляет с 2015 года и профилируется на выпуске березовой фанеры. В первые годы своей работы компания успешно развивала материально-техническую базу и увеличивала штат сотрудников.

В рамках инвестиционного проекта стоимостью почти 140 млн рублей комбинат продолжил модернизацию производства и нарастил объемы выпускаемой продукции. «СФК» приобрел и запустил новое деревообрабатывающее оборудование, а также продолжил наращивать количество рабочих мест, что имеет особое значение для моногорода.

Также отметим, что в 2019 году Фонд развития моногородов выдал «СФК» беспроцентный заем на сумму 26 миллионов рублей на организацию производства в Заринске топливных гранул. По словам коммерческого директора комбината Александра Ларина, реализация этого проекта позволит организовать производственные мощности из отходов деревопереработки в объеме 12,5 тысячи тонн пеллет в год.

Следует отметить и то, что в период пандемии коронавируса предприятие запустило производство защитных многоразовых масок в целях борьбы с распространением COVID-19. Эта продукция была, в том числе бесплатно предоставлена комбинатом учреждениям социальной сферы.

Проект на четверть миллиарда

Крупный инвестиционный проект по организации производства газоплотных панелей, рассчитанный на 2019 — 2021 годы, в данный момент реализует Производственное объединение «Межрегионэнергосервис».

Генеральный директор ПО «МЭС» Борис Мещеряков рассказал altapress.ru, что в рамках инвестпроекта осуществлено проектирование производственных цехов, в данный момент готовится площадка для организации производства, закупается необходимое оборудование.

Стоимость инвестиционного проекта составляет почти четверть миллиарда рублей — 249,8 млн рублей.

Кроме того, при поддержке Фонда развития Алтайского края «ПО «МЭС» в 2019—2023 годах реализует программу развития своих производственных мощностей в целях расширения ассортимента выпускаемой продукции.

В рамках программы предприятием организовано новое производство гнутых отводов большого диаметра для паропроводов тепловых станций, планируется увеличение выпуска запасных частей для промышленных паровых котлов.

В итоге, к 2023 году предприятие планирует увеличить объем производства на 7,7% и увеличить среднюю заработную плату на 8,2%.

Аграрному региону — надежную технику

Еще более емкий по размеру инвестиций проект сегодня реализует «Барнаульский завод прессового оборудования», который организует участок по изготовлению дисков колес для сельхозтехники.

Общая стоимость инвестпроекта составляет 652,4 млн рублей.

«Повышенные требования к техническому изготовлению колесных дисков обусловлены жесткими условиями их эксплуатации при постоянных перегрузках по весу и усилиям на все элементы конструкции. Поэтому изготовление колесных дисков для сельскохозяйственной техники является сложным высокотехнологичным процессом», — отмечают на предприятии.

Проект Барнаульского завода прессового оборудования предполагает создание современного производства стальных колесных дисков, в первую очередь, для техники таких гигантов, как «Петербургский тракторный завод» и «Ростсельмаш».

На 1 этапе реализации инвестиционного проекта «БЗПО» приобрел линию по производству обода стального колеса диаметром 20−54 дюйма (12 позиций оборудования). Стоимость приобретаемого оборудования составляет 164 млн рублей, в том числе 140 млн. рублей за счет займа Фонда развития Алтайского края.

Оборудование является импортным, аналогов которому в России нет.

Итогом реализации проекта станет выход ООО «БЗПО» на новый рынок колесных дисков и реализация программы импортозамещения в данном производственном секторе.