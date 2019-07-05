Заместитель руководителя «Автодорстроя» рассказал об особенностях ремонта дорог в Барнауле в этом году

В краевой столице продолжается масштабный ремонт улиц в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На нескольких участках работают специалисты МБУ «Автодорстрой». Виктор Райко, заместитель руководителя по производству этого учреждения, рассказал о ходе работ и особенностях ремонта в текущем году.

Какие дороги отремонтируют и построят в Барнауле в 2019 году?

«Автодорстрой» участвует в реализации нацпроекта уже третий год. В этот раз дорожники проведут работы на 7 участках. Среди них улица Пролетарская (от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев), улица Сизова (от проспекта Комсомольского до проспекта Калинина), улица Энтузиастов (от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна).

Виктор Райко сообщил, что каждая дорога имеет свои особенности. Так на улице Энтузиастов, чтобы выровнять продольный уклон и не создавать больших пробок, дорожники разделили фрезеровку на два этапа. В трех местах пришлось снимать более 20 см старого асфальта.

Непростая ситуация с водоотводом на участке улицы Пролетарской. Здесь вода не только застаивается после дождей, но и подтапливает дома. Совместно с проектным институтом дорожники нашли решение данной проблемы: будут строить дополнительный ливнеприемный колодец и ставить бордюр.

Асфальт. СС0

Основные работы, которые будут проведены силами МБУ «Автодорстрой» в этом году: демонтаж старого асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования, установка бортового камня, ремонт тротуаров на некоторых участках, укладка нового асфальтобетонного покрытия. В ремонте задействовано порядка 50 человек и 30 единиц техники, среди которой асфальтоукладчики, катки, самосвалы и гудронаторы. Специалистов и техники хватает, работы проводят по графику.

Специалисты трудятся и в дневное, и в ночное время. Днем проводят подготовку: ставят бордюры, бетонируют их, поднимают колодцы под отметки, готовят основание под тротуары. Асфальтировку проводят ночью, чтобы не создавать неудобства барнаульцам, — отметил Виктор Райко.

Для повышения качества работ покупают новое оборудование. Так на асфалтоукладчик установили датчик, который позволяет повысить ровность, также купили специальное устройство на фрезу.

Дорожная техника. Екатерина Гладких

Все работы планируют завершить к концу сентября. Свои коррективы вносит и погода: когда идут дожди, специалисты в большей степени заминаются подготовкой. Дорожники надеются на солнечную погоду, чтобы закончить ремонт как можно быстрее.

Отметим, что каждый вид работ проходит многоступенчатый контроль. Так, например, после окончания ремонта, в начале весеннего сезона ежегодно комиссия осматривает готовые участки.