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Экономика
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ЗАО «Алейскзернопродукт» установило новый рекорд на «Фабрике процессов»

Тренинг по бережливому производству прошли на «Фабрике процессов» представители ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.

Тренинг по бережливому производству.
Тренинг по бережливому производству.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Мероприятие состоялось 24 апреля. В нем приняли участие 18 человек, это сотрудники и руководители «Алейскзернопродукта», включая исполнительного директора Дениса Владимировича Старовойтова.

«Фабрика процессов» является учебно-производственной площадкой, на базе которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как внедряемые улучшения влияют на операционные и экономические показатели производства.

Деятельность «Фабрики процессов» напрямую связана с реализацией национального проекта «Производительность труда».

Обучение строится на основе моделирования сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал» в городе Энгельсе Саратовской области.

Сотрудникам предприятия предлагалось провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трех производственных смен. Во время выполнения задачи участники тренинга осознают, что «традиционный» подход к производству не позволяет добиться поставленных целей, после чего разбирают проблемы и ищут варианты их решения.

Между сменами тренеры проводят обучение основным принципам и методам бережливого производства. В итоге представители компаний осваивают новые знания и улучшают технико-экономические показатели каждой последующей смены.

Стоит отметить, что представители ЗАО «Алейскзернопродукт» во время обучения на «Фабрике процессов» установили новый рекорд по прибыли и сделали в третьей смене 13 деталей.

Фабрики процессов проводятся на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте innov@alregn.ru.

#АЦКР #Производительность_труда #национальный_проект #рцк #Алтайский_край #ЛидерИзменений

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