ЗАО «Алейскзернопродукт» установило новый рекорд на «Фабрике процессов»

Тренинг по бережливому производству прошли на «Фабрике процессов» представители ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.

Мероприятие состоялось 24 апреля. В нем приняли участие 18 человек, это сотрудники и руководители «Алейскзернопродукта», включая исполнительного директора Дениса Владимировича Старовойтова.

«Фабрика процессов» является учебно-производственной площадкой, на базе которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как внедряемые улучшения влияют на операционные и экономические показатели производства.

Деятельность «Фабрики процессов» напрямую связана с реализацией национального проекта «Производительность труда».

Обучение строится на основе моделирования сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал» в городе Энгельсе Саратовской области.

Сотрудникам предприятия предлагалось провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трех производственных смен. Во время выполнения задачи участники тренинга осознают, что «традиционный» подход к производству не позволяет добиться поставленных целей, после чего разбирают проблемы и ищут варианты их решения.

Между сменами тренеры проводят обучение основным принципам и методам бережливого производства. В итоге представители компаний осваивают новые знания и улучшают технико-экономические показатели каждой последующей смены.

Стоит отметить, что представители ЗАО «Алейскзернопродукт» во время обучения на «Фабрике процессов» установили новый рекорд по прибыли и сделали в третьей смене 13 деталей.

Фабрики процессов проводятся на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте innov@alregn.ru.

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