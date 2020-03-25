Запасают одеяла и продукты: Covid-19 может стать причиной сбоя в атомной энергетике

Влияние распространения коронавируса Covid-19 на мировую экономику может сказаться и на атомной энергетике, считают аналитики экологической организации Bellona.

В настоящее время компании-операторы АЭС разных стран ищут способы сохранения уязвимой инфраструктуры в случае болезней и карантина сотрудников, отмечается в публикации.

Так, в США рассматривается возможность изоляции ключевых технических специалистов на атомных электростанциях страны и обеспечения для них временной возможности жить на рабочем месте, чтобы избежать заражения вирусом. Утверждается, что многие операторы АЭС уже запасают кровати, одеяла и продукты питания.

При этом Комиссия по атомной энергии США заявила о готовности закрыть любую из 60 станций, если из-за пандемии на станции будет не хватать сотрудников.

В других странах последствия пандемии уже влияют на работу предприятий в сфере атомной энергетики, пишет «Росбалт».

Британия

Так, в Британии закрылся завод по переработке ядерного топлива в Селлафилде после того, как на карантин ушли 8% из 11500 сотрудников.

Франция

Во Франции персонал на АЭС во Фламвиле на севере страны был сокращен с 800 до 100 человек после того, как у трех работников этой станции был обнаружен коронавирус нового типа.

На станции оставили только тех, кто отвечает за безопасность и охрану до тех пор, пока кризисная ситуация с пандемией коронавируса не изменится.

При этом французский оператор электросетей ожидает, что доступная мощность атомной энергетики будет на 3,6 ГВт ниже, чем средний показатель за 2015—2019 годы. В то же время ожидается падение внутреннего спроса на атомную энергию.