Заплати и живи спокойно. Сколько денег и за что должны отдать государству жители Алтайского края

Сколько и за что
По словам главного налоговика региона, от года в год платежная дисциплина населения Алтайского края растет. В 2019 году УФНС направила жителям около 1 млн уведомлений. Большую часть квитанций граждане получат по почте, около 280 тысяч платежек отгружены в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика.
Юрий Куриленко,
руководитель УФНС России по Алтайскому краю:
В целом, мы исчислили почти 3,7 миллиарда рублей налогов. Это соответствует уровню прошлого года. Как и в прошлом году, основная часть начислений — это транспортный налог на сумму 1,879 млрд рублей. Платят его у нас 513 тысяч человек. К прошлому году фиксируем увеличение налогоплательщиков этой категории более чем на 7 тысяч человек.
Глава УФНС уточнил, что в данном случае налог начисляется на 731 тысячу единиц транспортных средств.
Что касается налога на имущество, то общая сумма, которую необходимо уплатить жителям Алтайского края, составляет 1,114 млрд рублей. В этой категории количество плательщиков налога приросло на 52,3 тысячи человек.
Юрий Куриленко,
руководитель УФНС России по Алтайскому краю:
Сейчас мы уже приближаемся к миллиону налогоплательщиков. Общее число людей, которые платят имущественный налог в крае, достигло 950 тысяч.
Обязанность по уплате земельного налога в Алтайском крае в 2019 году возложена на почти 800 тысяч граждан. В этом плане прирост количества плательщиков в 2019 году по отношению к 2018 году составил 42 тысячи человек.
Любопытно, что при этом сумма начислений по этому налогу в регионе уменьшилась на 42,6 млн рублей, или на 6%, составив в итоге 688 млн рублей.
По словам Юрия Куриленко, это кажущееся противоречие объясняется просто — перерасчетом, связанным с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков.
Существенный же рост количества плательщиков по земельному налогу объясняется не тем, что в крае стало больше землевладельцев, а чисто технически — активно проводятся сверки имущества, устанавливаются новые факты владения, более активно и цивилизовано проводится работа по регистрации прав на участки.
Налог на доходы физических лиц на основании налогового уведомления должны уплатить 23 тысячи налогоплательщиков. Сумма налога к уплате составляет порядка 50 млн рублей.
Проблема долгов
Последним днем уплаты указанных налогов является 2 декабря. Далее, с теми гражданами, которые не оплатили необходимую сумму, начинается работа по урегулированию задолженности.
Юрий Куриленко,
руководитель УФНС России по Алтайскому краю:
Такая работа начинается с направления требования с последующим обращением в суд за принудительным взысканием. Также к процессу подкачаем судебных приставов.
В среднем, по опыту налоговиков, в Алтайском крае в год в долги «улетает» от 400 млн рублей до 800 млн рублей. Примерно половину суммы задолженности удается собрать в течение уже следующего года.
Понятно, что за неуплату налогов граждан ждут проблемы, среди которых, например, невыпуск за границу является далеко не самой большой. Поэтому затягивать с уплатой обязательств перед государством не стоит.
Кстати, есть в практике налоговой службы еще один инструмент — добровольное декларирование.
Юрий Куриленко,
руководитель УФНС России по Алтайскому краю:
Если у человека есть объект, он по нему не платил налога, а у налогового органа не было по нему информации, то гражданин может подать декларацию добровольно. Это освободит его от неприятности в виде 20-процентного штрафа, если налоговый орган сам установит этот факт.
Налоговые льготы
Понятное дело, для жителей Алтайского края имеются льготы по налогам. Например, при уплате транспортного налога в нашем регионе по льготным условиям расчеты осуществляют 86,5 тысяч граждан. За год количество льготников в этой категории выросло на 5,5 тысяч человек.
Льготы по имущественному налогу в Алтайском крае получает 454 тысячи человек. За год количество льготников по этой категории в регионе увеличилось на 40 тысяч граждан.
По земельному налогу в этом году льготная категория выросла до 314 тысяч человек. Прирост получающих льготы жителей за год составил 25,5 тысяч человек.
Факт
При получении жителями Алтайского края уведомлений на уплату имущественных налогов на штемпеле будет указана кемеровская маркировка. Связано это с тем, что у налоговой службы в Кузбассе находится центр обработки данных и печати.