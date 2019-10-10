Заплати и живи спокойно. Сколько денег и за что должны отдать государству жители Алтайского края

Рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов завершена в Алтайском крае. Свой долг перед государством жители региона обязаны выполнить до 2 декабря. О тонкостях этого процесса рассказал руководитель краевого управления Федеральной налоговой службы Юрий Куриленко.

Сколько и за что

По словам главного налоговика региона, от года в год платежная дисциплина населения Алтайского края растет. В 2019 году УФНС направила жителям около 1 млн уведомлений. Большую часть квитанций граждане получат по почте, около 280 тысяч платежек отгружены в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика.

Юрий Куриленко,

руководитель УФНС России по Алтайскому краю:

В целом, мы исчислили почти 3,7 миллиарда рублей налогов. Это соответствует уровню прошлого года. Как и в прошлом году, основная часть начислений — это транспортный налог на сумму 1,879 млрд рублей. Платят его у нас 513 тысяч человек. К прошлому году фиксируем увеличение налогоплательщиков этой категории более чем на 7 тысяч человек.

Глава УФНС уточнил, что в данном случае налог начисляется на 731 тысячу единиц транспортных средств.

Что касается налога на имущество, то общая сумма, которую необходимо уплатить жителям Алтайского края, составляет 1,114 млрд рублей. В этой категории количество плательщиков налога приросло на 52,3 тысячи человек.

Юрий Куриленко,

руководитель УФНС России по Алтайскому краю:

Сейчас мы уже приближаемся к миллиону налогоплательщиков. Общее число людей, которые платят имущественный налог в крае, достигло 950 тысяч.

Юрий Куриленко , руководитель управления ФНС России по региону. архив УФНС России по Алтайскому краю

Обязанность по уплате земельного налога в Алтайском крае в 2019 году возложена на почти 800 тысяч граждан. В этом плане прирост количества плательщиков в 2019 году по отношению к 2018 году составил 42 тысячи человек.

Любопытно, что при этом сумма начислений по этому налогу в регионе уменьшилась на 42,6 млн рублей, или на 6%, составив в итоге 688 млн рублей.

По словам Юрия Куриленко, это кажущееся противоречие объясняется просто — перерасчетом, связанным с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков.

Существенный же рост количества плательщиков по земельному налогу объясняется не тем, что в крае стало больше землевладельцев, а чисто технически — активно проводятся сверки имущества, устанавливаются новые факты владения, более активно и цивилизовано проводится работа по регистрации прав на участки.

Налоги. Бухгалтерия. открытые источники ( CC0)

Налог на доходы физических лиц на основании налогового уведомления должны уплатить 23 тысячи налогоплательщиков. Сумма налога к уплате составляет порядка 50 млн рублей.

Проблема долгов

Последним днем уплаты указанных налогов является 2 декабря. Далее, с теми гражданами, которые не оплатили необходимую сумму, начинается работа по урегулированию задолженности.

Юрий Куриленко,

руководитель УФНС России по Алтайскому краю:

Такая работа начинается с направления требования с последующим обращением в суд за принудительным взысканием. Также к процессу подкачаем судебных приставов.

В среднем, по опыту налоговиков, в Алтайском крае в год в долги «улетает» от 400 млн рублей до 800 млн рублей. Примерно половину суммы задолженности удается собрать в течение уже следующего года.

Понятно, что за неуплату налогов граждан ждут проблемы, среди которых, например, невыпуск за границу является далеко не самой большой. Поэтому затягивать с уплатой обязательств перед государством не стоит.

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. altapress.ru

Кстати, есть в практике налоговой службы еще один инструмент — добровольное декларирование.

Юрий Куриленко,

руководитель УФНС России по Алтайскому краю:

Если у человека есть объект, он по нему не платил налога, а у налогового органа не было по нему информации, то гражданин может подать декларацию добровольно. Это освободит его от неприятности в виде 20-процентного штрафа, если налоговый орган сам установит этот факт.

Налоговые льготы

Понятное дело, для жителей Алтайского края имеются льготы по налогам. Например, при уплате транспортного налога в нашем регионе по льготным условиям расчеты осуществляют 86,5 тысяч граждан. За год количество льготников в этой категории выросло на 5,5 тысяч человек.

Льготы по имущественному налогу в Алтайском крае получает 454 тысячи человек. За год количество льготников по этой категории в регионе увеличилось на 40 тысяч граждан.

По земельному налогу в этом году льготная категория выросла до 314 тысяч человек. Прирост получающих льготы жителей за год составил 25,5 тысяч человек.