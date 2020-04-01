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Экономика

Запретный список: введено эмбарго на экспорт репы, лука, чеснока

Страны Евразийского экономического союза запретили экспорт целого ряда продуктов, сообщает ТАСС.

Лимон и чеснок. Профилактика простуды.
Лимон и чеснок. Профилактика простуды.
СС0

До 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы. В запретный список включены и крупы — рис и гречка, а также мука грубого помола, рожь, просо и гранулы из зерна злаков.

Решение продиктовано необходимостью обеспечить продуктами население стран ЕАЭС (России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии) в условиях пандемии коронавируса.

Это уже второй пакет мер. Он вступит в силу через 10 дней после официальной публикации на сайте ЕЭК.

Первый пакет был принят в марте. До 30 сентября в ЕАЭС отменили ввозные таможенные пошлины на товары, импортируемые для борьбы с коронавирусом, пишет bfm.ru. Это средства защиты, некоторые виды медицинского оборудования и материалов.

Также был введен временный запрет на вывоз целого ряда медицинских товаров. Среди них — вата, марля, бинты, маски, респираторы, фильтры для защиты органов дыхания.

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