Запущена сеть LTE еще в 30 селах Алтайского края

Компания МТС расширяет LTE-покрытие на территории Алтайского края. Мобильную связь и быстрый мобильный интернет МТС получили жители 30 населенных пунктов, в каждом из которых проживают менее 500 человек.

Высокоскоростной доступ в сеть появился в населенных пунктах сразу в нескольких районах Алтайского края. Так, в Солонешенском районе интернет четвертого поколения МТС запустила в селах Демино и Степное, Туманово, а в соседнем Усть-Калманском районе — в селе Новокалманка и поселке Приозерном.

В Тальменском районе доступ к сети LTE получили жители сел Речкуново и Лушниково, в Косихинском — сел Глушинка и Пустынь, в Топчихинском — сел Макарьева и Зимино.

Кроме того, мобильный интернет и связь МТС появились в 13 селах — Орехово, Боровиково, Каип, Боровое, Урывки, Мезенцево, Лебяжье, Самарка, Новенькое, Борисово, Макарьевка, Излап, Шадруха. Сеть 4G развернута также на территории 6 поселков — Новоивановка, Мирный, Муравей, Богатское, Пионер Труда и Лесная Поляна.

В Алтайском крае доля сельского населения составляет более 40% жителей, и не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим возрастающую потребность доступа в сеть в небольших населенных пунктах, поэтому активно обеспечиваем селян связью высокого качества. В конце прошлого года мы разом подключили к интернету почти девять десятков сел, а теперь рады сообщить о завершении очередного масштабного проекта по расширению покрытия сети, который охватил на этот раз 30 населенных пунктов, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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