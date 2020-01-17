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Экономика

Запуск Восточного обхода Новосибирска для разгрузки въезда в город вновь отложили

Приблизительно на полгода «растянули» график строительства Восточного обхода, призванного разгрузить южный и восточный въезды в Новосибирск, сообщает ТАСС.

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Строительство дорог в Бийском районе
Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

Губернатор региона Андрей Травников пообещал, что дальнейших подвижек в сроках «никто не допустит». По его словам, компания «Сибмост», которая является подрядчик проекта, не смогла набрать обороты.

«По такому большому проекту как Восточный обход, к сожалению, компания не смогла набрать необходимые темпы и необходимые ресурсы, и заказчику Росавтодору, очевидно, придется в очередной раз пересматривать сроки реализации этого проекта. Сроки в очередной раз поползут вправо. За счет тех мер, которые придется предпринимать в этом году… на полгода», — сказал Травников на Гайдаровском форуме, говоря о сроке переноса.

По словам губернатора, в 2020 году «готовятся некоторые решения», чтобы выйти из ситуации «вечного переноса сроков», но не стал озвучивать маневры.

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vk.com/obratnaystoronarubcovska

Новосибирский министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский ранее сообщал, что строительство первой очереди обхода завершится в 2021 году.

Проект продолжения строительства одобрила Главгосэкспертиза, в 2019 году планировалось потратить около 2 млрд рублей.

Проект находится в перечне финансируемых Росавтодором и Минтрансом России.

О Восточном обходе

Обход протяженностью 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой Р-256 «Чуйский тракт». Строительство первого 20-километрового участка — от трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий до автодороги Академгородок — Кольцово — было начато в 2013 году и рассчитано на три года.

Стоимость проекта оценивалась в 10,3 млрд рублей. Из-за ограничения федерального финансирования и финансовых проблем подрядчика завершить его не удалось до сих пор.

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