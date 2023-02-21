Заринский мясоперерабатывающий завод наращивает объемы производства и ждет новых сотрудников

В конце 2022 года Заринский мясоперерабатывающий комбинат увеличил объемы производства, в основном за счет полуфабрикатов — на 32%. Участок полуфабрикатов самый большой на заводе, там трудятся 49 человек. Здесь производят пельмени, вареники, фаршированные перцы и голубцы и прочие полуфабрикаты, а также рыбные колеты и свиное мясо — всего 30 наименований продукции.

По объемам производства ЗМПЗ оказался в лидерах краевого соревнования трудовых коллективов перерабатывающей промышленности по итогам 2022 года.

Начальник производства Наталья Чиндяскина лично курирует цех полуфабрикатов. Увеличение объемов стало возможным благодаря, например, запуску бланшировки капусты для голубцов. Капусту варят отдельно, предварительно вынув кочерыжку, так что чаны с готовым овощем ждут работниц цеха полуфабрикатов, которые «упаковывают» голубцы, уже к началу смены в 8:00.

Здесь используют почти 700 килограммов фарша каждый день, в смену цех способен произвести тонну голубцов, около 1,2 тонн пельменей, почти столько же хинкали.

Заринский мясоперерабатывающий завод. Altapress.ru.

Ручные работы на заводе более дорогостоящие, две бригады работают с 8:00 до 20:00 два через два дня. Внутри бригады могут меняться, поскольку делать одну и тут же работу 12 часов достаточно сложно.

Убой и разделывание свиней — главное направление ЗМПЗ. Здесь производят 180 тонн свинины в месяц. Животных заводу поставляет акционерное общество «Антипинское». После убойного цеха полутуши охлаждаются в специальных камерах и отправляются на кемеровский завод для дальнейшей обвалки и фасовки.

Недавно Заринский завод также открыл производство рыбы для запекания — скумбрия, минтай, треска. Пельмени с рыбной начинкой и котлеты их щуки, судака, лососевых с кальмарами уже оценили покупатели, рыбные наггетсы — следующая новинка завода. Также скоро здесь будут выпускать медальоны из форели и прессервы.

В цехе полуфабрикатов планируют наладить производство пельменей с мясом утки и еще ряд новинок.

Заринский мясоперерабатывающий завод. Altapress.ru.

Форель завод закупает в Турции и производит соленое филе. На «рыбные» операции сейчас требуются дополнительные сотрудники.

«У нас нет работы какой-то особой сложности. Мы можем обучить всему, — говорят на заводе. — Человек может освоиться за неделю, дальше уже тонкости. Специфическое образование не обязательно, мы ждем всем, кому просто исполнилось 18 лет».

Правда технологи и мастера цехов признаются, что выдерживать работу на мясоперерабатывающем заводе может не каждый, это все же непростой физический труд.

Чтобы привлечь новых сотрудников, завод готов сотрудничать с учебными заведениями Заринска. Сейчас здесь обустроено несколько комнат для проживания работников во время двухдневной смены. Более того, завод оплачивает для них такси из близлежащих сел.

Продукцию завод поставляет в Кемерово, Красноярск, Томск, Омск, Новосибирск. По два фирменных магазина «Калина-Малина» есть в Заринске и Барнауле. В ближайших планах — «заход» в Иркутск и открытие еще 27 розничных точек по Сибири, сейчас их 113.

Цифра 172 человека работают на Заринском мясоперерабатывающем заводе. Предприятие входит в группу компаний Крестьянского хозяйства Волкова А.П. (Кемерово). Производительность завода — 400 тонн продукции в месяц.

Журналисты краевых СМИ побывали на ЗМПЗ по программе «Журналист меняет профессию» и прошли обучение по профессиям «боец скота», «обвальщик мяса», жиловщик мяса и субпродуктов" при поддержке регионального управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности.