Зарплата в Алтайском крае растет не так быстро, как хотелось бы

По итогам января-ноября 2019 года официальная начисляемая заработная плата в Алтайском крае составила в среднем 27 123 рубля. За год она выросла примерно на 8,5%, сообщает Алтайкрайстат. При этом в ноябре средняя зарплата равнялась 27 886 рублям.

При анализе статистических данных, однако, возникает немало вопросов. Например, самый низкий уровень зарплаты зафиксирован в производстве кожи и кожаных изделий — 12 600 рублей. И это при том, что в крае осенью 2019 года открылся завод «Русская кожа».

Также вызывают недоверие статистические показатели в тех сферах малого и среднего бизнеса, который внешне не испытывает каких-либо потрясений. Например, в операциях с недвижимостью (неужели риэлторы зарабатывают 16 720 рублей в месяц?), чрезвычайно востребованных рынком грузоперевозках (18 197), гостиничном бизнесе (18 257), в производстве мебели (13 600).

Более правдоподобными выглядят официальные средние зарплаты в почтовой и курьерской сферах — 17 350 рублей в месяц.

Больше всего в Алтайском крае зарабатывают прокладчики труб (53 549), железнодорожники (50486), компьютерщики (48 000), работники металлургических предприятий (38 900).

Повышение зарплаты являлось одним из приоритетов в предвыборной программе губернатора края Виктора Томенко. В мае 2018 года, когда он появился в Алтайском крае, она составляла в среднем 23 559 рублей. Весной прошлого года — уже 25 092 рубля.

Но пока эти цифры далеки от той планки, что установил сам Томенко в предвыборной программе «Энергия развития». Он пообещал к 2024 году поднять зарплату в регионе до средних 40 тыс. рублей.