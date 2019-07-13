Зарплата в Алтайском крае удивительным образом растет

Алтайкрайстат 12 июля опубликовал данные, в которых отражается постоянный ежемесячный рост доходов граждан. По итогам января-мая начисленная зарплата жителя Алтайского края выросла на 8,9% и составила в среднем 26 092 рубля. В мае она подросла почти на 3% и достигла отметки 27 822 рубля.

Правда, в статистике учитываются лишь белые зарплаты, так что от этих цифр нужно отнять 13% подоходного налога. Тогда они станут более реалистичными.

ТОП-5 самых престижных отраслей по средней зарплате в Алтайском крае ( рублей в месяц)

Грузовые перевозки железнодорожным транспортом — 50 265

Финансы и страховая деятельность — 46 468

Производство компьютеров и электронных изделий — 43 173

Пассажирские железнодорожные перевозки — 40 087

Добыча полезных ископаемых — 38446

ТОП-5 самых отсталых отраслей по средней зарплате в Алтайском крае ( рублей в месяц)

Водный транспорт — 17 205

Курьерская и почтовая деятельность — 17 328

Операции с недвижимостью — 18 568

Автомобильный и грузовой транспорт ( перевозки) — 18 645

перевозки) — 18 645 Деятельность гостиниц и предприятий общепита — 18 814

Напомним, что по итогам второго квартала средняя зарплата по России составила около 46 000 рублей.