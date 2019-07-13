Зарплата в Алтайском крае удивительным образом растет

Правда, в статистике учитываются лишь белые зарплаты, так что от этих цифр нужно отнять 13% подоходного налога. Тогда они станут более реалистичными.
ТОП-5 самых престижных отраслей по средней зарплате в Алтайском крае (рублей в месяц)
- Грузовые перевозки железнодорожным транспортом — 50 265
- Финансы и страховая деятельность — 46 468
- Производство компьютеров и электронных изделий — 43 173
- Пассажирские железнодорожные перевозки — 40 087
- Добыча полезных ископаемых — 38446
ТОП-5 самых отсталых отраслей по средней зарплате в Алтайском крае (рублей в месяц)
- Водный транспорт — 17 205
- Курьерская и почтовая деятельность — 17 328
- Операции с недвижимостью — 18 568
- Автомобильный и грузовой транспорт (перевозки) — 18 645
- Деятельность гостиниц и предприятий общепита — 18 814
Напомним, что по итогам второго квартала средняя зарплата по России составила около 46 000 рублей.