Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Зарплаты «неуказных» бюджетников в России проиндексируют на 3,8%

Зарплаты бюджетников тех категорий, которые не вошли в майский указ президента России, проиндексируют с октября 2020 года на 3,8%, передает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
СС0

В частности, индексация затронет работников учреждений социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.

«В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции» — заверила зампред федерального правительства.

По ее словам, зарплаты указанных категорий бюджетников, будут проиндексированы с 1 октября 2020 года на 3,8%.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость