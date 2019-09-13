Зарплаты «неуказных» бюджетников в России проиндексируют на 3,8%

Зарплаты бюджетников тех категорий, которые не вошли в майский указ президента России, проиндексируют с октября 2020 года на 3,8%, передает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В частности, индексация затронет работников учреждений социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.

«В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции» — заверила зампред федерального правительства.

По ее словам, зарплаты указанных категорий бюджетников, будут проиндексированы с 1 октября 2020 года на 3,8%.