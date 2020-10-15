Зарплаты в 2021 году увеличат бюджетникам в Алтайском крае. Но не всем

Зарплаты бюджетников в 2021 году будут увеличены. Этой оптимистичной новостью поделился с журналистами вице-губернатор Алтайского края и министр финансов Данил Ситников. Однако новости оказались хорошими не для всех: чиновникам придется потерпеть — им рост зарплат в 2021 году не светит.

Минималка станет больше

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) возрастет на 5,45% - с 12 130 рублей до 12 792. Происходит, по словам Данила Ситникова, не просто повышение МРОТ — минимальная зарплата должна наконец перескочить через прожиточный минимум.

И уже в 2021 году «минималка» превысит его на 90 рублей. В дальнейшем ее будут считать по медианным зарплатам — методика изменилась.

Между тем, «минималку» имеют около трети бюджетников, получающих зарплату из краевого бюджета. Соответственно, зарплата им будет проиндексирована на вот эти 5,45%.

По указу и не по указу

Вообще же оплату труда бюджетным работникам категорий, попадающих под действие указов президента России 2012 и 2018 годов, в 2021 году проиндексируют на 4,3%, продолжил Данил Ситников. Она увеличится с нынешних средних 26 310 рублей до 27 443.

Зарплата врача. medrussia.org.

На 4,3% увеличат оплату труда и неуказным категориям (нянечкам в детсадах, специалистам по реабилитации инвалидов и ряду других). Но, как обычно, позже: только с 1 октября.

В 2012 году указами президента РФ установлено, что к 2018 году зарплаты учителей, работников культуры и преподавателей колледжей не могут быть ниже средней зарплате по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должны быть минимум вдвое выше средней региональной, — дает разъяснения Finmarket.ru.

Чиновникам придется потерпеть

Надо сказать, что сомнений в том, что планы по росту зарплат удастся выполнить, у Данила Ситникова нет. Хотя в 2020 году собственные доходы краевого бюджета сократятся на 1,1 млрд рублей и «мы до сих пор ощущаем спад экономики».

Но в 2021 году все будет не так плохо. Доходы составят 106,6 млрд рублей, расходы 112,4 млрд, дефицит 5,83 млрд. При этом правительство края прогнозирует прост промышленности. И уверено, что объем федеральной помощи не уменьшится по сравнению с первоначально принятым бюджетом 2020 года.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Данил Ситников. Анна Зайкова

Однако в 2021 году госслужащие Алтайского края и те, кто занимают госдолжности могут не рассчитывать на индексацию зарплат. Ее не будет.

В реестр госдолжностей в крае входят председатель АКЗС и его замы, вице-губернаторы правительства и министры, представитель губернатора в АКЗС, председатель крайизбиркома, его зам и секретарь избиркома, председатель Счетной палаты и ряд других.

«Мы такое решение вынуждены принять по аналогии с федеральным. У нас дотационный бюджет, и мы не можем ставить своих работников в лучшие условия, чем на федеральном уровне», — сказал Ситников.

О том, что российским чиновникам не будут индексировать зарплаты в 2021 году, в начале октября заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он объяснил это необходимостью сократить расходы.