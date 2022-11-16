16 ноября
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Экономика

Зарядка для трамваев. Впервые за 20 лет в Барнауле обновят подстанции

Масштабную модернизацию впервые за 20 лет проведут на трамвайных электроподстанциях в Барнауле. Об этом altapress.ru рассказали в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Трамваи. Красноармейский проспект в Барнауле.
Трамваи. Красноармейский проспект в Барнауле.
Анна Зайкова.

Операция «Модернизация»

До конца текущего года власти Барнаула намерены модернизировать не менее 14 из 30 тяговых трамвайных подстанций. Подстанции преобразуют трехфазный переменный ток в выпрямленный постоянный и передают электроэнергию от ЛЭП в контактную сеть трамвая.

На одной из них заменят трансформатор, на 13 — телемеханические комплексы. Новые комплексы будут защищать контактный провод от отжига и упростят оперативный сбор данных по учету электроэнергии и наблюдению за токовыми нагрузками.

«Существующий комплекс управления тяговыми подстанциями введен в эксплуатацию в 1993 году. В связи с длительным сроком беспрерывной работы, около 20 лет, оборудование выработало свой ресурс, морально и технически устарело, отдельные детали комплекса сняты с производства, что затрудняет проведение ремонта», — рассказали в комитете.

Действующее оборудование, по словам чиновников, периодически дает сбои и отказы в работе, оперативное управление им невозможно. Все это влечет за собой длительные простои электротранспорта.

Трансформатор.
Трансформатор.
Фото филиала «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго»

Что представляет собой телемеханический комплекс

Согласно плану, на подстанциях будет устанавливаться комплекс «Телемеханика КТМ-02К». По данным с сайта производителя, он предназначен для дистанционного управления, контроля и защиты оборудования тяговых подстанций городского электрического транспорта из диспетчерского пункта управления в многоточечной телеметрической сети с использованием волоконно-оптической линии связи по сети.

Производство, кстати, расположено в Барнауле — на проспекте Калинина, 15-б. Комплексы выпускает Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток». Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, имеет две лицензии. «Телемеханика КТМ-02К» эксплуатируется трамвайно-троллейбусными предприятиями Барнаула, Кемерово, Кургана, Липецка, Рязани и Томска.

«Телемеханика КТМ-02К».
«Телемеханика КТМ-02К».
spa22.ru

Не имей сто рублей, а имей подрядчика

Деньги на обновление систем выделяет краевой бюджет в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Алтайского края», однако осваивать их спешат не все.

Помимо замены трансформатора и комплексов телемеханики, планировалась также замена высоковольтных выключателей на всех тяговых подстанциях предприятия. Соответствующий тендер стоимостью почти 28 млн рублей был разыгран в конце октября, но ни одного желающего на торги не заявилось.

Как сообщили altapress.ru в комитете по транспорту, повторно тендер в текущем году размещаться не будет.

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