Зарядка для трамваев. Впервые за 20 лет в Барнауле обновят подстанции

Операция «Модернизация»
До конца текущего года власти Барнаула намерены модернизировать не менее 14 из 30 тяговых трамвайных подстанций. Подстанции преобразуют трехфазный переменный ток в выпрямленный постоянный и передают электроэнергию от ЛЭП в контактную сеть трамвая.
На одной из них заменят трансформатор, на 13 — телемеханические комплексы. Новые комплексы будут защищать контактный провод от отжига и упростят оперативный сбор данных по учету электроэнергии и наблюдению за токовыми нагрузками.
«Существующий комплекс управления тяговыми подстанциями введен в эксплуатацию в 1993 году. В связи с длительным сроком беспрерывной работы, около 20 лет, оборудование выработало свой ресурс, морально и технически устарело, отдельные детали комплекса сняты с производства, что затрудняет проведение ремонта», — рассказали в комитете.
Действующее оборудование, по словам чиновников, периодически дает сбои и отказы в работе, оперативное управление им невозможно. Все это влечет за собой длительные простои электротранспорта.
Что представляет собой телемеханический комплекс
Согласно плану, на подстанциях будет устанавливаться комплекс «Телемеханика КТМ-02К». По данным с сайта производителя, он предназначен для дистанционного управления, контроля и защиты оборудования тяговых подстанций городского электрического транспорта из диспетчерского пункта управления в многоточечной телеметрической сети с использованием волоконно-оптической линии связи по сети.
Производство, кстати, расположено в Барнауле — на проспекте Калинина, 15-б. Комплексы выпускает Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток». Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, имеет две лицензии. «Телемеханика КТМ-02К» эксплуатируется трамвайно-троллейбусными предприятиями Барнаула, Кемерово, Кургана, Липецка, Рязани и Томска.
Не имей сто рублей, а имей подрядчика
Деньги на обновление систем выделяет краевой бюджет в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Алтайского края», однако осваивать их спешат не все.
Помимо замены трансформатора и комплексов телемеханики, планировалась также замена высоковольтных выключателей на всех тяговых подстанциях предприятия. Соответствующий тендер стоимостью почти 28 млн рублей был разыгран в конце октября, но ни одного желающего на торги не заявилось.
Как сообщили altapress.ru в комитете по транспорту, повторно тендер в текущем году размещаться не будет.