Защита семян яровой пшеницы в Сибири и на Урале

Предпосевное протравливание семян предназначено для защиты высеянных семян и всходов сельскохозяйственных культур от комплекса вредных организмов и предотвращения потерь урожая. Благодаря этому приему обеспечивается хорошее фитосанитарное и физиологическое состояние проростков и всходов, посевы способны конкурировать с сорняками, создаются хорошие предпосылки для физиологической устойчивости растений к вредным организмам на следующих этапах роста и развития.

Все однолетние культуры особенно уязвимы для комплекса вредных организмов на первых этапах своего развития. Период от прорастания семян до формирования полных всходов в жизненном цикле зерновых культур также критический. В это время происходит переход от гетеротрофного питания семян запасными питательными веществами к автотрофному питанию молодых растений. Многочисленные стресс-факторы, характерные для Сибири (понижение температуры почвы и воздуха весной, возврат, часто неоднократный, холодов в мае — начале июня или, наоборот, жаркая и сухая погода в этот период, низкая микробиологическая активность почвы, недостаток подвижных форм питательных веществ и влаги в почве и др.), осложняют прохождение зерновыми культурами этого критического периода, снижается полевая всхожесть семян, всходы изреживаются. На фоне отрицательного влияния одного или нескольких стресс-факторов в весенний период защитные реакции растений против вредных организмов проявляются слабо. Это обусловливает высокую агрессивность и вредоносность возбудителей болезней и фитофагов, приуроченных к этому этапу развития растений.

На яровой пшенице первыми начинают свою вредоносную деятельность возбудители болезней, которые передаются через семена. Патогены отравляют проростки токсинами, вызывают снижение полевой всхожести и ухудшают физиологическое состояние проростков и всходов. Еще в период подземного развития проростков к возбудителям инфекций, передающимся через семена, добавляются почвенные вредные организмы: заселяющие почву возбудители корневых и клубневых инфекций, токсиногенные почвенные сапротрофы (факультативные паразиты — возбудители плесневения семян), а также проволочники — личинки жуков щелкунов.

Таблица. Фото предоставлено компанией «Сингента».

Результаты многолетнего мониторинга семян в Сибири, где в основном возделывают яровые зерновые культуры, показали, что таксономический состав фитопатогенов на семенах яровой пшеницы представлен преимущественно возбудителями корневых гнилей, альтернариоза, плесневения семян и септориоза.

Для яровой пшеницы жизненно важное значение имеет получение здоровых всходов оптимальной густоты, обладающих устойчивостью и выносливостью к фузариозной и гельминтоспориозной корневым гнилям, а также личинкам злаковых мух, хлебной полосатой блошке и проволочникам.

Главные критерии при принятии решения о предпосевной обработке семян — показатели всхожести, энергии прорастания и фитосанитарного состояния семян и проростков, оцениваемые в ходе фитоэкспертизы.

Фитоэкспертиза семян (ФЭС) обязательна. Все вредители и возбудители болезней зерновых и зернобобовых культур в зависимости от принадлежности к экологической группе в той или иной степени адаптированы к передаче из года в год через семена. Наиболее широко используют семена в качестве факторов передачи фитопатогены. Подавляющее большинство (более 70% видов) фитопатогенов грибной природы передается через семена. Конечная цель ФЭС — разработка систем фитосанитарных мероприятий, обеспечивающих создание фонда семян, свободных от вредных организмов или зараженных (заселенных) ими ниже требований ГОСТ и ПВ (ЭПВ).

При подборе препарата для защиты семян нужно ориентироваться на весь таксономический состав фитопатогенов, выявленных в ходе фитосанитарной диагностики семян и почвы, от которых требуется защитить формирующиеся всходы, а также на уровень его фитотоксического действия на культуры — отдавать предпочтение стоит менее «жестким» средствам.

В настоящее время сельхозпроизводителям доступен широкий выбор препаратов для защиты семян зерновых культур, с разным механизмом и спектром действия. В портфеле компании «Сингента» на данный момент есть 14 продуктов, имеющих регистрацию для применения на зерновых яровых и озимых культурах. Аграриям доступны как комплексные инсектофунгицидные препараты, так и инсектицидные и фунгицидные, которые можно использовать для защиты семян и раздельно, и в составе баковых смесей. Из линейки продуктов «Сингенты» для защиты семян яровой пшеницы у сельхозпроизводителей Сибири и Урала наиболее популярен ДИВИДЕНД® Суприм. Действующие вещества в его составе следующие:

Дифеноконазол ( группа триазолов), мефеноксам ( группа фениламидов) и тиаметоксам ( группа неоникотиноидов).

группа триазолов), мефеноксам группа фениламидов) и тиаметоксам группа неоникотиноидов). Дифеноконазол — смесь цис- и трансизомеров — обладает специфической активностью против головневых фитопатогенов , возбудителей корневых гнилей и плесневения семян. Проникая в ткани растения , он полностью ингибирует рост субкутикулярного мицелия , снижает уровень спороношения патогена. При обработке семенного материала дифеноконазол глубоко проходит внутрь семян и способен распространяться по всем органам растения по мере его роста.

возбудителей корневых гнилей и плесневения семян. Проникая в ткани растения он полностью ингибирует рост субкутикулярного мицелия снижает уровень спороношения патогена. При обработке семенного материала дифеноконазол глубоко проходит внутрь семян и способен распространяться по всем органам растения по мере его роста. Мефеноксам — защитный и искореняющий фунгицид , который ингибирует синтез рибосомальной РНК и образование белков в клетках патогена. Обладает системным действием при применении в весьма низких нормах расхода. При протравливании семян препаратами , содержащими мефеноксам , осуществляется контроль питиозной корневой гнили зерновых культур.

который ингибирует синтез рибосомальной РНК и образование белков в клетках патогена. Обладает системным действием при применении в весьма низких нормах расхода. При протравливании семян препаратами содержащими мефеноксам осуществляется контроль питиозной корневой гнили зерновых культур. Тиаметоксам влияет на растения системно и трансламинарно , обладает высокой биологической эффективностью , хорошей избирательностью действия и применяется с низкими нормами расхода. Он подавляет активность фермента ацетилхолинэстеразы , является агонистом никотинацетилхолиновых рецепторов постсинаптической мембраны клеток насекомых , пролонгирует открытие натриевых каналов. В результате у вредителей блокируется передача нервного импульса , и они погибают от нервного перевозбуждения. Обработка семян зерновых культур препаратами на основе тиаметоксама работает против личинок злаковых мух , хлебной полосатой и стеблевой блошек , проволочников. Кроме этого , тиаметоксам влияет на растение как ростостимулятор , имеет так называемый эффект «жизненной силы» ( Vigor™ Effect).

Эффективный контроль хлебной полосатой блошки. Слева — ДИВИДЕНД® Суприм 2,5 л/т , справа — протиоконазол 250 г/л + тебуконазол 150 г/л ( 0,2 л/га) + клотианидин 350 г/л ( 1,0 л/га). Фото предоставлено компанией «Сингента».

Компания «Сингента» рекомендует использовать ДИВИДЕНД® Суприм для защиты семян, если:

в хозяйстве растянут срок сева , засушливые условия;

засушливые условия; много растительных остатков на поле;

по данным ФЭС темноокрашенных патогенов более 30%, а фузариозной инфекции — до 7%;

в хозяйстве практикуют минимальные и нулевые технологии обработки почвы;

есть проблема вредителей всходов ( злаковые мухи , хлебная полосатая блошка , проволочники).

Инсектофунгицидный протравитель ДИВИДЕНД® Суприм обеспечит защиту семян без неприятных сюрпризов для пользователя и культуры за счет своих ключевых достоинств:

Эффективная защита всходов пшеницы от широкого спектра вредителей и болезней.

Готовая препаративная форма полностью исключает ошибки при приготовлении баковых смесей.

Технология «Формула М», по которой изготовлен препарат , обеспечит надежное закрепление компонентов рабочей смеси на поверхности семени , исключит ее осыпание при хозяйственных манипуляциях с семенами , а также позволит контролировать качество протравливания семян.

обеспечит надежное закрепление компонентов рабочей смеси на поверхности семени исключит ее осыпание при хозяйственных манипуляциях с семенами а также позволит контролировать качество протравливания семян. Отсутствие ретардантного эффекта для культуры и задержки появления всходов.

Стимулирующее действие на корневую систему и надземную часть проростков.

Для достижения максимальной биологической и хозяйственной эффективности при защите семян следует всегда взвешенно и обоснованно подходить к выбору препаратов, с учетом фитосанитарного состояния семян, почвы и посевов, прогноза фитосанитарной ситуации в будущем вегетационном сезоне, а также оперативно контролировать качество обработки, создавать необходимые агроэкологические условия для эффективной работы препаратов.

Для статьи использованы материалы брошюры «Протравливание семян зерновых и зернобобовых культур». Приложение к журналу «Защита и карантин растений», № 1, 2020. Авторы: Е. Ю. Торопова, А. Ф. Захаров, Г. Я. Стецов, А. Г. Санаров.