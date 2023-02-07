Защита семян яровой пшеницы в Сибири и на Урале

Все однолетние культуры особенно уязвимы для комплекса вредных организмов на первых этапах своего развития. Период от прорастания семян до формирования полных всходов в жизненном цикле зерновых культур также критический. В это время происходит переход от гетеротрофного питания семян запасными питательными веществами к автотрофному питанию молодых растений. Многочисленные стресс-факторы, характерные для Сибири (понижение температуры почвы и воздуха весной, возврат, часто неоднократный, холодов в мае — начале июня или, наоборот, жаркая и сухая погода в этот период, низкая микробиологическая активность почвы, недостаток подвижных форм питательных веществ и влаги в почве и др.), осложняют прохождение зерновыми культурами этого критического периода, снижается полевая всхожесть семян, всходы изреживаются. На фоне отрицательного влияния одного или нескольких стресс-факторов в весенний период защитные реакции растений против вредных организмов проявляются слабо. Это обусловливает высокую агрессивность и вредоносность возбудителей болезней и фитофагов, приуроченных к этому этапу развития растений.
На яровой пшенице первыми начинают свою вредоносную деятельность возбудители болезней, которые передаются через семена. Патогены отравляют проростки токсинами, вызывают снижение полевой всхожести и ухудшают физиологическое состояние проростков и всходов. Еще в период подземного развития проростков к возбудителям инфекций, передающимся через семена, добавляются почвенные вредные организмы: заселяющие почву возбудители корневых и клубневых инфекций, токсиногенные почвенные сапротрофы (факультативные паразиты — возбудители плесневения семян), а также проволочники — личинки жуков щелкунов.
Результаты многолетнего мониторинга семян в Сибири, где в основном возделывают яровые зерновые культуры, показали, что таксономический состав фитопатогенов на семенах яровой пшеницы представлен преимущественно возбудителями корневых гнилей, альтернариоза, плесневения семян и септориоза.
Для яровой пшеницы жизненно важное значение имеет получение здоровых всходов оптимальной густоты, обладающих устойчивостью и выносливостью к фузариозной и гельминтоспориозной корневым гнилям, а также личинкам злаковых мух, хлебной полосатой блошке и проволочникам.
Главные критерии при принятии решения о предпосевной обработке семян — показатели всхожести, энергии прорастания и фитосанитарного состояния семян и проростков, оцениваемые в ходе фитоэкспертизы.
Фитоэкспертиза семян (ФЭС) обязательна. Все вредители и возбудители болезней зерновых и зернобобовых культур в зависимости от принадлежности к экологической группе в той или иной степени адаптированы к передаче из года в год через семена. Наиболее широко используют семена в качестве факторов передачи фитопатогены. Подавляющее большинство (более 70% видов) фитопатогенов грибной природы передается через семена. Конечная цель ФЭС — разработка систем фитосанитарных мероприятий, обеспечивающих создание фонда семян, свободных от вредных организмов или зараженных (заселенных) ими ниже требований ГОСТ и ПВ (ЭПВ).
При подборе препарата для защиты семян нужно ориентироваться на весь таксономический состав фитопатогенов, выявленных в ходе фитосанитарной диагностики семян и почвы, от которых требуется защитить формирующиеся всходы, а также на уровень его фитотоксического действия на культуры — отдавать предпочтение стоит менее «жестким» средствам.
В настоящее время сельхозпроизводителям доступен широкий выбор препаратов для защиты семян зерновых культур, с разным механизмом и спектром действия. В портфеле компании «Сингента» на данный момент есть 14 продуктов, имеющих регистрацию для применения на зерновых яровых и озимых культурах. Аграриям доступны как комплексные инсектофунгицидные препараты, так и инсектицидные и фунгицидные, которые можно использовать для защиты семян и раздельно, и в составе баковых смесей. Из линейки продуктов «Сингенты» для защиты семян яровой пшеницы у сельхозпроизводителей Сибири и Урала наиболее популярен ДИВИДЕНД® Суприм. Действующие вещества в его составе следующие:
- Дифеноконазол (группа триазолов), мефеноксам (группа фениламидов) и тиаметоксам (группа неоникотиноидов).
- Дифеноконазол — смесь цис- и трансизомеров — обладает специфической активностью против головневых фитопатогенов, возбудителей корневых гнилей и плесневения семян. Проникая в ткани растения, он полностью ингибирует рост субкутикулярного мицелия, снижает уровень спороношения патогена. При обработке семенного материала дифеноконазол глубоко проходит внутрь семян и способен распространяться по всем органам растения по мере его роста.
- Мефеноксам — защитный и искореняющий фунгицид, который ингибирует синтез рибосомальной РНК и образование белков в клетках патогена. Обладает системным действием при применении в весьма низких нормах расхода. При протравливании семян препаратами, содержащими мефеноксам, осуществляется контроль питиозной корневой гнили зерновых культур.
- Тиаметоксам влияет на растения системно и трансламинарно, обладает высокой биологической эффективностью, хорошей избирательностью действия и применяется с низкими нормами расхода. Он подавляет активность фермента ацетилхолинэстеразы, является агонистом никотинацетилхолиновых рецепторов постсинаптической мембраны клеток насекомых, пролонгирует открытие натриевых каналов. В результате у вредителей блокируется передача нервного импульса, и они погибают от нервного перевозбуждения. Обработка семян зерновых культур препаратами на основе тиаметоксама работает против личинок злаковых мух, хлебной полосатой и стеблевой блошек, проволочников. Кроме этого, тиаметоксам влияет на растение как ростостимулятор, имеет так называемый эффект «жизненной силы» (Vigor™ Effect).
Компания «Сингента» рекомендует использовать ДИВИДЕНД® Суприм для защиты семян, если:
- в хозяйстве растянут срок сева, засушливые условия;
- много растительных остатков на поле;
- по данным ФЭС темноокрашенных патогенов более 30%, а фузариозной инфекции — до 7%;
- в хозяйстве практикуют минимальные и нулевые технологии обработки почвы;
- есть проблема вредителей всходов (злаковые мухи, хлебная полосатая блошка, проволочники).
Инсектофунгицидный протравитель ДИВИДЕНД® Суприм обеспечит защиту семян без неприятных сюрпризов для пользователя и культуры за счет своих ключевых достоинств:
- Эффективная защита всходов пшеницы от широкого спектра вредителей и болезней.
- Готовая препаративная форма полностью исключает ошибки при приготовлении баковых смесей.
- Технология «Формула М», по которой изготовлен препарат, обеспечит надежное закрепление компонентов рабочей смеси на поверхности семени, исключит ее осыпание при хозяйственных манипуляциях с семенами, а также позволит контролировать качество протравливания семян.
- Отсутствие ретардантного эффекта для культуры и задержки появления всходов.
- Стимулирующее действие на корневую систему и надземную часть проростков.
Для достижения максимальной биологической и хозяйственной эффективности при защите семян следует всегда взвешенно и обоснованно подходить к выбору препаратов, с учетом фитосанитарного состояния семян, почвы и посевов, прогноза фитосанитарной ситуации в будущем вегетационном сезоне, а также оперативно контролировать качество обработки, создавать необходимые агроэкологические условия для эффективной работы препаратов.
Для статьи использованы материалы брошюры «Протравливание семян зерновых и зернобобовых культур». Приложение к журналу «Защита и карантин растений», № 1, 2020. Авторы: Е. Ю. Торопова, А. Ф. Захаров, Г. Я. Стецов, А. Г. Санаров.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!