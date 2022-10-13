Сейчас в составе алтайского филиала Россельхозцентра находятся 21 районный отдел, а также 18 межрайонных отделов. Также с недавних пор в состав филиала вошло обособленное структурное подразделение — территориальный отдел по Республике Алтай. Помимо этого, в филиале есть производственный отдел, который занимается производством биопрепаратов и оценкой качества зерна.
Всего в филиале РСХЦ сейчас трудятся 323 человека, в том числе и кандидаты сельскохозяйственных и экономических наук — руководитель филиала В.М. Мануйлов, главный бухгалтер Н.И. Пецух и ведущий агроном Е.И. Дворникова.
В зону ответственности работников филиала входят приграничные зоны сразу трех государств — Казахстана, Китая и Монголии.
Спектр деятельности, государственных и частных услуг Россельхозцентра очень широк. Так, специалисты занимаются обследованиями посадок и посевов агрокультур — благодаря этому можно определить их зараженность болезнями и заселенности вредителями.
Кроме того, они помогают уничтожать вредителей, болезни растений и сорняки; проводят фитоэкспертизу семян и определяют их посевные и сортовые качества, а также проводят сертификацию семян сельскохозяйственных культур.
Каждый год сотрудники алтайского филиала РСХЦ проводят фитосанитарный мониторинг сельхозугодий, по результатам которого проводят защитные мероприятия.
По просьбе муниципальных служб и регионального министерства сельского хозяйства сотрудники филиала постоянно оказывают консультационную помощь сельхозтоваропроизводителям по большому спектру растениеводческих вопросов.
Цифры
Ежегодно сотрудники алтайского филиала РСХЦ:
- 1 млн тонн семян яровых и озимых культур анализируют на посевные качества
- 900 тыс. га — на этой площади занимаются апробацией и регистрацией посевов полевых культур
- 65 тыс. т семян полевых культур и 2 млн саженцев плодово-ягодных и декоративных культур сертифицируют.