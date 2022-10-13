13 октября
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Экономика

Защитники полей отмечают юбилей. Россельхозцентру — 15 лет

В юбилейный для края год свой день рождения также отмечает Алтайский филиал Россельхозцентра — исполнилось 15 лет со дня его образования. Однако, назвать РСХЦ в полной мере молодой организацией никак нельзя — ведь в 2007 году он появился в результате объединения станции защиты растений, которая могла отметить вековой юбилей и государственной семенной инспекции, созданной 145 лет назад.

Защитники полей отмечают юбилей.
Защитники полей отмечают юбилей.
Алтайский филиал Россельхозцентра

Сейчас в составе алтайского филиала Россельхозцентра находятся 21 районный отдел, а также 18 межрайонных отделов. Также с недавних пор в состав филиала вошло обособленное структурное подразделение — территориальный отдел по Республике Алтай. Помимо этого, в филиале есть производственный отдел, который занимается производством биопрепаратов и оценкой качества зерна.

Всего в филиале РСХЦ сейчас трудятся 323 человека, в том числе и кандидаты сельскохозяйственных и экономических наук — руководитель филиала В.М. Мануйлов, главный бухгалтер Н.И. Пецух и ведущий агроном Е.И. Дворникова.

В зону ответственности работников филиала входят приграничные зоны сразу трех государств — Казахстана, Китая и Монголии.

Спектр деятельности, государственных и частных услуг Россельхозцентра очень широк. Так, специалисты занимаются обследованиями посадок и посевов агрокультур — благодаря этому можно определить их зараженность болезнями и заселенности вредителями.

Защитники полей отмечают юбилей.
Защитники полей отмечают юбилей.
Алтайский филиал Россельхозцентра

Кроме того, они помогают уничтожать вредителей, болезни растений и сорняки; проводят фитоэкспертизу семян и определяют их посевные и сортовые качества, а также проводят сертификацию семян сельскохозяйственных культур.

Каждый год сотрудники алтайского филиала РСХЦ проводят фитосанитарный мониторинг сельхозугодий, по результатам которого проводят защитные мероприятия.

По просьбе муниципальных служб и регионального министерства сельского хозяйства сотрудники филиала постоянно оказывают консультационную помощь сельхозтоваропроизводителям по большому спектру растениеводческих вопросов.

Цифры

Ежегодно сотрудники алтайского филиала РСХЦ:

  • 1 млн тонн семян яровых и озимых культур анализируют на посевные качества
  • 900 тыс. га — на этой площади занимаются апробацией и регистрацией посевов полевых культур
  • 65 тыс. т семян полевых культур и 2 млн саженцев плодово-ягодных и декоративных культур сертифицируют.
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