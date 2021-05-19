Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» подключился к нацпроекту «Производительность труда»

ООО ЗАВОД «АЛТАЙЛЕСМАШ» стал еще одним предприятием, где реализуется национальный проект «Производительность труда».

6 мая состоялось стартовое совещание с участием руководителя «АЛТАЙЛЕСМАША» Евгения Куксина и сотрудников предприятия, а также экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

В данный момент предприятие завершило «этап подготовки», включавший диагностику готовности к реализации проекта, выбор пилотного потока на сборочном участке, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

Евгений Куксин на общем собрании коллектива рассказал об основных поставленных целях и задачах и отметил значимость результатов проекта для каждого сотрудника.

Эксперты Регионального центра компетенций презентовали нацпроект «Производительность труда», а также ознакомили коллектив с лучшими практиками предприятий-участников Алтайского края.

Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Помимо этого эксперты обозначили порядок и особенность внедрения инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

В течение следующих трех месяцев предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению. Представители Регионального центра компетенций будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников «АЛТАЙЛЕСМАША».

Затем внедренные на предприятии подходы бережливого производства будут тиражироваться во всех производственных и обеспечивающих процессах предприятия.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru



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