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Экономика

Завод «Бочкари» в домашней обстановке и без гостей завершил еще один инвестпроект

16 июля компания «Бочкари» из Целинного района официально открыла новые складские помещения.

"Бочкари" запустили новую линию розлива в алюминиевую банку
"Бочкари" запустили новую линию розлива в алюминиевую банку
Дмитрий Лямзин

Как ранее сообщал altapress.ru гендиректор «Бочкарей» Вадим Смагин, площадь их составляет 10 тыс. кв. метров.

Строительство склада стало логическим продолжением крупного инвестпроекта, который в прошлом году провели на предприятии, установив мощную линию розлива в алюминиевую тару.

В 2019 году Вадим Смагин также говорил, что объем инвестиций предприятия в различные направления в 2020 году составит порядка 300 млн рублей.

Открывали новый склад без гостей, в тесном «семейном» кругу работников самого завода. В Бочкарях, как и по всему Алтайскому краю, действует особый режим безопасности для не распространения коронавирусной инфекции.

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