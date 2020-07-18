Завод «Бочкари» в домашней обстановке и без гостей завершил еще один инвестпроект

Как ранее сообщал altapress.ru гендиректор «Бочкарей» Вадим Смагин, площадь их составляет 10 тыс. кв. метров.

Строительство склада стало логическим продолжением крупного инвестпроекта, который в прошлом году провели на предприятии, установив мощную линию розлива в алюминиевую тару.

В 2019 году Вадим Смагин также говорил, что объем инвестиций предприятия в различные направления в 2020 году составит порядка 300 млн рублей.

Открывали новый склад без гостей, в тесном «семейном» кругу работников самого завода. В Бочкарях, как и по всему Алтайскому краю, действует особый режим безопасности для не распространения коронавирусной инфекции.