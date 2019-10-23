Завод мехпрессов в Барнауле ищет деньги на новое производство мирового уровня

Барнаульский завод механических прессов продолжает свою программу диверсификации производства. Об этом 22 октября на собрании Союза промышленников Алтая рассказал директор предприятия Сергей Ферапонтов.

За последние 20 лет завод освоил три новых направления, которые стабильно работают. Речь идет о лазерном центре, центре точной обработки с оборудованием из Японии и производстве трубы специального профиля.

Сейчас руководство завода задумалось о новых перспективах.

Сергей Ферапонтов,

гендиректор Завода механических прессов:

Мы занимаемся новым инвестиционным проектом. В 2018 году мы его защитили на краевом уровне и получили поддержку Фонда промышленности. До конца года смонтируем новую линию по выпуску сельскохозяйственных дисков от 20 до 54 дюймов. По сути это будет новый завод.

В реализацию проекта предприятие уже вложило около 80 млн рублей собственных средств, но этого недостаточно. Чтобы вывести новое производство на мировой уровень необходимо также приобрести оборудование для качественной грунтовки и покраски дисков.

Сергей Ферапонтов попросил губернатора Виктора Томенко, присутствовавшего на собрании, поддержать проект через Фонд развития Алтайского края, который до конца года планируется докапитализировать еще на 150 млн рублей.

Завод механических прессов. altapress.ru

Справка

Завод механических прессов был основал в 1857 году в Одессе. Как и многие советские предприятия в 1941 году его эвакуировали из оккупированных территорий. В сентябре того же года завод на новом месте дислокации начал выпускать минометы и мехпресса.

В СССР после войны кузнечные пресса производили 39 заводов, среди них и барнаульский. Сейчас таких предприятий в стране 8.