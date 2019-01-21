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Экономика
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Алтайские власти прокомментировали «обострение» на Рубцовском хлебокомбинате

Критичной ситуации, которая бы говорила, что Рубцовский хлебокомбинат остановит работу, нет. Планов по увольнению сотрудников также нет. Об этом altapress.ru заявил замначальника краевого управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Кондыков, комментируя острую ситуацию на предприятии. Но он признал, что проблемы на комбинате есть.

Нож и хлеб.
Нож и хлеб.
СС0

На прошлой неделе работники комбината составили петицию, в которой попросили не допустить закрытия предприятия. По их словам, у завода образовались большие долги, образовался дефицит сырья, а работникам стали неофициально предлагать подыскивать работу.

18 января в Рубцовске прошло совещание по данному вопросу с участием краевых властей.

По словам Александра Кондыкова, есть несколько причин, из-за которых возникли сложности на предприятии. Одна из них — падение спроса на продукцию. Однако, подчеркивает замначальника управления, оно произошло не в связи с плохим качеством хлеба или выпечки, а из-за «особенностей работы сбытовых подразделений».

Александр Кондыков,
замначальника управления края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Продукция комбината — хорошего качества, она изготавливается по традиционным технологиям. По сути, это является конкурентным преимуществом, но оно недостаточно используется в маркетинговой политике.

Кроме того, по словам Кондыкова, на работе комбината негативно сказалось повышение цен на печное топливо (комбинат отапливается с помощью мазута) и сырье. Обычно комбинат приобретал сырье на 2−3 дня работы, а перед Новым годом закупил на 2 недели вперед — и образовалась задолженность по расчетам с поставщиком. Но за первые 10 дней работы в 2019 году ее объем уже сократился, сообщил чиновник.

По данным altapress.ru, корень проблем комбината — в неповоротливом и дорогом содержании старого предприятия, провальной работе сбытовиков и отсутствии маркетинговой политики.

У руководства предприятия есть время до 24 января. В этот день состоится сессия городского совета депутатов, где директор хлебокомбината должен представить план оптимизации предприятия по 4 направлениям: маркетинг, сбыт, управленческая структура и технологический блок. То есть перед руководителями завода стоит задача — за неделю придумать план действий, который бы решил проблемы, копившиеся под их управлением годами.

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