Завод «Тейси» расширяет географию поставок барнаульской продукции и увеличивает бюджет родного региона

Доходы и инвестиции должны работать на развитие. Этот принцип, который в полной мере реализует уже многие годы завод по производству напитков «Тейси», является залогом экономической устойчивости предприятия, обеспечивает выполнение всех социальных обязательств компании, служит эффективной наполняемости регионального бюджета и помогает ответить на вызовы, которые несет пандемия коронавируса.

Только по итогам 2020 года завод «Тейси» обеспечил поступление в краевую казну 1 млрд 150 млн рублей. Столь существенный размер налоговых поступлений позволяет компании находиться в начале списка крупнейших налогоплательщиков региона.

Значение этих средств для казны пере­оценить трудно, особенно в реалиях непростого «коронавирусного» 2020 года.

Наглядная иллюстрация работы завода на региональную экономику: по словам генерального директора «Тейси» Максима Байкалова, 141 рубль с каждой бутылки объемом 0,5 л поступает в краевой бюджет.

При этом компания остается надежным работодателем, исполняя все взятые на себя обязательства и обеспечивая гарантии.

Сегодня на заводе трудится порядка сотни сотрудников. Эти рабочие места — залог благополучия не только самих работников предприятия, но и их семей.

Завод «Тейси» Анна Зайкова

«Безусловно, 2020 год был для нас непростым. Негативное влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на себе испытали почти все компании и предприятия. Снижение деловой активности, падение покупательной способности населения не могли не сказаться на нашей работе. Но на „Тейси“ из-за пандемии не был уволен ни один сотрудник, мы полностью сохранили коллектив», — подчеркивает Максим Байкалов.

По словам генерального директора завода, не было на предприятии и сокращения заработной платы.

«Мы исполнили все взятые на себя социальные обязательства; сотрудники старше 65 лет, которые из-за ограничений и карантинных мер были переведены на удаленную работу, также продолжали получать стабильную заработную плату», — добавляет руководитель предприятия.

Активное взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами дало возможность заводу эффективно действовать в агрессивных условиях пандемии. «Плодотворное сотрудничество с Китаем помогло нам компенсировать объективное снижение показателей на внутреннем рынке. Это позволило нивелировать и выровнять ситуацию», — объясняет Максим Байкалов.

По словам гендиректора «Тейси», сегодня завод успешно реализует произведенную в Барнауле продукцию во всех регионах на громадной территории — от Урала до Дальнего Востока.

Активно компания работает и в европейской России. «Мы сотрудничаем с Самарой, Липецком, Московской областью, Москвой», — говорит директор завода.

Продукция завода «Тейси» в данный момент представлена на полках магазинов крупнейших федеральных сетей. При этом очень широкий ассортимент напитков позволяет наращивать свое присутствие в оте­чественном ритейлинге, а также укреплять связи с зарубежными партнерами.

Завод «Тейси» Анна Зайкова

«В 2021 году мы намерены расширять свое сотрудничество с Китаем, продолжим работать в Казахстане. Также планируем увеличить присутствие в Москве и Подмосковье. Отдельным и важным направлением работы в этом году является заключение прямых договоров с более мелкими торговыми сетями в регионах России. Возможности для расширения поставляемого ассортимента у нас имеются», — отмечает Максим Байкалов.

По словам генерального директора «Тейси», в этом году компания может заключить от 100 до 300 прямых договоров на поставку своей продукции.

Справка

Завод «Тейси» был образован в 1996 году.

Более двух десятков лет в основе деятельности компании остается стабильная и тщательная работа над качеством выпускаемых напитков.

Такой подход к производству возможен благодаря использованию высоких технологий, современного оборудования в сочетании со сложившимися традициями.

Сегодня в ассортименте завода более 150 наименований напитков, которые поставляются по всей России и импортируются за рубеж.

Качество продукции «Тейси» было не раз подтверждено экспертами российских и международных выставок, в том числе одной из самых престижных — «Продэкспо».

«Тейси» — социально ориентированное предприятие. Компания регулярно поддерживает развитие спорта и культурно-­массовые мероприятия в Алтайском крае.